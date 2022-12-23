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Maydanozda tavsiye dışı ilaç kalıntısı tespit edildi

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Maydanozda tavsiye dışı ilaç kalıntısı tespit edildi
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Tarım Dairesi, 16-22 Aralık tarihleri arasındaki ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Yerli ürünlerde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen bir ürüne rastlandı.

Daireden yapılan açıklamaya göre, ithal ürünlerde 21 numunenin temiz olduğu, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanmadığı belirtildi. 
Yerli ürünlerde ise 12 numunede 11 numunenin temiz olduğu, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen bir ürüne rastlandığı kaydedildi. 
Mevlevi köyü sakinlerinden Birol Kırmızıdam’a ait maydanozda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün imhasına karar verildiği bildirildi.
23 Aralık  2022 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 Cahide Kılıç İthal Cennet Meyvesi Temiz
2 Cahide Kılıç İthal Sultani Üzüm Temiz
3 Cahide Kılıç İthal Armut S.M Temiz
4 SVS Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz
5 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
6 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
7 M. Hacı Ali İthal Mısır (Yemlik) Temiz
8 SVS Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz
9 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Ank Temiz
10 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
11 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
12 SVS Tic. Ltd. İthal Pancar Temiz
13 Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
14 Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Pancar Temiz
15 Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Kaliforniya Biber Kırmızı Temiz
16 Holly Grains Trd. Ltd. İthal Pamuk Küsbesi Temiz
17 Cahide Kılıç İthal Elma Golden Temiz
18 Cahide Kılıç İthal Elma Stk. Temiz
19 Cahide Kılıç İthal Cennet Meyvesi Temiz
20 Halil Kasap Paz. İthal Elma Golden Temiz
21 Halil Kasap Paz. İthal Cennet Meyvesi Temiz
22 Birol Kırmızıdam Mevlevi Salatalık Temiz
23 Birol Kırmızıdam Mevlevi Maydanoz Limit Üstü
24 Birol Kırmızıdam Mevlevi Patlıcan Temiz
25 Sen Bender Güvercinlik Havuç Temiz
26 Zübeyde Kırşan Güvercinlik Rokka Temiz
27 Perihan Keleş Güvercinlik Rokka Temiz
28 Cuma Polat Güvercinlik Domates Temiz
29 Cemal Nizam İskele Enginar (İH) Temiz
30 Cemal Nizam İskele Enginar (İH) Temiz
31 Cemal Nizam İskele Enginar (İH) Temiz
32 Necmettin Baştaş İskele Enginar (İH) Temiz
33 Ekrem Civisilli İskele Enginar (İH) Temiz
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