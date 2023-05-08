banner913
banner932
KKTC’de 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemleri yarın sona eriyor
KKTC’de 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemleri yarın sona eriyor
3 0
Gençlik Gücü, rövanşı aldı
Gençlik Gücü, rövanşı aldı
14 0
 
400 dönüm alan yandı
400 dönüm alan yandı
21 0
Kıb-Tek borcunu ödemeyen abonelerin elektriklerinin pazartesi kesileceğini hatırlattı
Kıb-Tek borcunu ödemeyen abonelerin elektriklerinin pazartesi kesileceğini hatırlattı
12 0
MSB'den KKTC'deki yangına helikopter desteği...
MSB'den KKTC'deki yangına helikopter desteği...
9 0
Offroad şampiyonası Altındağlı anı yarışı ile başlıyor
Offroad şampiyonası Altındağlı anı yarışı ile başlıyor
10 0
Küçük Kaymaklı’da şüpheli ölüm
Küçük Kaymaklı’da şüpheli ölüm
46 0
banner915

Mare Monte Otel’i Net Holding’e kiralamak için yeni sözleşme

banner476

banner825
Mare Monte Otel’i Net Holding’e kiralamak için yeni sözleşme
banner931
UBP-DP-YDP Hükümeti Bakanlar Kurulu, Mare Monte Otel ilişkin yeni karar üretti, Net Holding’in ödenmemiş borçlarını AYLIK 1000 Stg’den ödenmesi halinde, 30 yıllık yeni kira sözleşmesi yapılmasının önünü açtı.
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu kararına göre, Net Holding 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren ödenmemiş borçlarını aylık 1000 Stg’den ödenmesi halinde, eski kira sözleşmesi fesh olunacak, 30 yıllık yeni kira sözleşmesi yapılabilecek.
Bakanlar Kurulu’nun bu kararı, ‘Mare Monte Otel’e ilişkin dava sürecinin çok uzamasına ve kira gelirini canlandırmaya’ bağladı.
Bakanlar Kurulu’nun bu kararı ile takriben 302 dönümlük Mare Monte Otel, 30 yıllığına, ilk 3 yıl yıllık 90 bin, 4. Yıl yıllık 40 bin Stg’den Net Holding’e kiralanacak.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.