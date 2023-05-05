Maraş’taki üç otelle ilgili TMK’ya başvuru

Kapalı Maraş’ta bulunan üç oteli sahiplerinden satış sözleşmesi ile satın alan Kıbrıslı Türk iş insanı, Taşınmaz Mal Komisyonu’na gerekli başvuruyu yaptı

Kıbrıslı Türk iş insanının Kapalı Maraş’ta bulunan Cleo Hotel, Golden Seaside Apartment Hotel ve Aegean Hotel inşasını gerçek sahiplerinden satış sözleşmesi ile satın almasının ardından süreç işliyor.

Söz konusu Kıbrıslı Türk iş insanı, 13/2008 sayılı yasa tahtında malların satış ve devrinin adına yapılabilmesi için önceki gün itibariyle Taşınmaz Mal Komisyonu’na gerekli başvuruyu yaptı.

Kıbrıslı Türk iş insanı, Kapalı Maraş’ta bulunan üç hotel, iki de apartman katı ile ilgili daha önce kayıtlı mal sahibi ile yaptığı satış sözleşmesine ilaveten Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurarak, 13/2008 sayılı yasa tahtında bu malların satış ve devrinin adına yapılabilmesi için resmi başvurusunu yaptı.

Elde edilen bilgilere göre önceki akşamüzeri, söz konusu iş insanı avukatları aracılığıyla Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) başvuru yaptı, ancak eksiklikler nedeniyle TMK dosyanın geri gönderilmesine karar verdi.

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan TMK Başkanı Növber Ferit Veçhi, “Dün akşamüzeri (önceki gün) başvuru yapıldı” dedi, ancak başvuru yapan iş insanının kimliğini “müracaattaki gizlilik talebi” üzerine açıklayamayacağını söyledi. Veçhi, “Gizlilik kararı tüm müracaatlar için geçerli” dedi.

Öte yandan Rum basını, Kıbrıslı Türk bir iş insanının, Kıbrıslı Rum mal sahiplerinden, kapalı bölge Maraş’ta üç oteli satın aldığına dair haberin ortaya çıkmasıyla yaşanan gelişmelere ve açıklamalara dün de geniş yer verdi.

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi “Maraş….Özel Mesele” başlıklı haberinde, Rum hükümetinin, üç otel ve iki apartman dairesinin bir Kıbrıslı Türk iş insanı tarafından satın alındığı haberine yönelik olarak “günah benden gitti” şeklinde ilerleyeceğinin görüldüğünü belirtti.

Gazete, siyasi partilerin ve hukukçuların, özellikle kapalı Maraş bölgesi konusunda Türk “provokasyonlarına” fren basılması amacıyla, hükümetin konuyu siyasi açıdan derhal ileriye götürmesi yönünde görüş beyan ettiklerini yazdı.

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un geçen salı günü yapmış olduğu “Tapu Dairesi’ne alım-satım ile ilgili herhangi bir belge sunulmadığına” dair açıklamasına da yer veren gazete, haberinde ayrıca hükümet ile Başsavcı Yorgos Savvidis’in otellerin satışı konusunda istişare halinde olduğunu belirtti.

