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Maraş’a 500 binden fazla ziyaret

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Maraş’taki çalışmaları inceleyen Cumhurbaşkanı Tatar, 500 binden fazla insanın Maraş’ı ziyaret ettiğine dikkat çekti

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Maraş’a 500 binden fazla ziyaret
 
 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret ederek, Maraş bölgesinde yapılan çalışmaları yerinde izledi.
 “Pandemi döneminde de Maraş’ın gelişmeye devam ettiğini” belirten Cumhurbaşkanı, Gazimağusa’nın farklı boyutlarıyla en fazla gelişen yerleşim yeri olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Tatar, belediyeler reformunun Meclis’te görüşüldüğüne işaret ederek, Gazimağusa’nın limanı, üniversitesi, turistik tesisleri ve tarihi ören yerleriyle önemli bir yerleşim yeri olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Tatar, 500 binden fazla insanın Maraş’ı ziyaret ettiğini belirerek, şu ifadelerde bulundu:
“Buranın turizm bölgesi olarak ön plana çıktığını görüyoruz. Maraş açılımı, başbakan olduğum dönemde gerçekleşti. Bu açılım, iki devletli politikanın da bir parçası haline geldi. 47 yıl kapalı kaldıktan sonra açılan Maraş; ziyaretçi akınına uğramış, uluslararası marka değerinde bir bölgedir. Güney Kıbrıs’tan gelen ziyaretçileri de vardır. Gazimağusa, ileride bir çekim merkezi olacaktır.”
 
 
 
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