Manastırda papaza taciz

Dipkarpaz’daki Apostolos Andreas Manastırı’na turist götürmek için giden Mehmet Erol Muavili isimli kişi, manastırda görevli papazın yanına giderek kelime i şehadet getirdi; görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Söz konusu kişi hakkında yasal işlem başlatıldı Olayı gerçekleştiren Muavili, “Videoda taciz yok hakaret yok provokasyon yok. Birçok turist Selimiye Camisi’ne boyunlarında haç kolyesi ve ellerinde istavrozla geliyor” ifadelerini kullandı

Son zamanlarda “Apostolos Andreas Manastırı’na mescit yapılması” tartışmalarıyla gerilen toplum, bir kez daha din üzerinden gerildi.

Dipkarpaz’daki Apostolos Andreas Manastırı’na turist götürmek için giden 43 yaşındaki Mehmet Erol Muavili isimli kişi, manastırda görevli papazın yanına giderek kelime i şehadet getirdi; görüntüleri sosyal medyada paylaştı, toplumu din üzerinden gerdi.

Yaşananlara kısa sürede tepkiler çığ gibi büyürken, Mehmet Erol Muavili, paylaşımını kısa sürede kaldırdı.

Polis, bahse konu şahıs aleyhinde, rahatsızlık ve uygunsuz tavrı hareket suçlarından yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da, Apostolos Andreas Manastırı'ndaki papaza yapılan saygısızlığa üzerine açıklama yaptı.

Oğuz açıklamasında şu sözlere yer verdi;

“Ülkemizde önemli dini ibadet yerlerinden biri olarak kabul edilen Dipkarpaz da bulunan Apostolos Andreas kilisesinde bir şahıs tarafından video çekimi yapılarak yayınlanmıştır.. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde dini özgürlüklerde ve ibadetlerde birçok çeşitlilik vardır. Dini inanış ve yaşayışlara saygı da çok önemlidir ve hassas bir konudur. Bu konuda ayrıştırıcı, tahrik edici, tacizkâr durumlar ve davranışlar kabul edilemez. Bu nedenle dinlere ve kültürlere saygı kapsamında toplumsal huzuru bozmaya yönelik yapılan bu davranış hakkında ilçe kaymakamlığı vasıtasıyla gerekli yasal işlem başlatılması için polis müdürlüğüne şikayette bulunulmuştur.”

MUAVİLİ, “TACİZ ETMEDİM” DEDİ, ÖZÜR DİLEDİ

Öte yandan Apostolos Andreas Manastırı’nda Papaz’a yönelik saygısız tavırlarıyla dikkat çeken Mehmet Erol Muavili’nin konu ile ilgili savunması ‘özrü kabahatinden büyük’ dedirtti.

Mehmet Erol Muavili’nin savunması şu şekilde;

“Kamuoyunu Saygıyla Duyurulur

“Dipkarpaz, Kilisesinde yapmış olduğum paylaşımdan dolayı bir sürü hakaret küfür yorum okudum paylaşmış olduğum videoda kötü niyet yok. Taciz yok hakaret yok provokasyon yok tahrik edici bir davranış yoktur. Video açık ve nettir. Kilisede şehadet getirerek videoya çektim.

Bu paylaşımın bu kadar çok tepki çekeceğini de bilmiyordum. Paylaşımımı yaptıktan 4-5 saat sonra izledim videonun binlerce kişi tarafından izlendiğini fark ettim. Olayı daha fazla farklı noktalara taşımamaları için paylaşımımı kaldırdım.

Bir çok turist Selimiye Camisi’ne gelerek boyunlarında haç kolyesi ve ellerinde istavroz olarak ziyaret etmektedirler.

Ülkemizdeki Camilerimize yapmış oldukları ziyaretlerde taciz tahrik edici bir durum söz konusu değilse benim de kilisede getirmiştir olduğum Kelime-i şehâdette olduğu gibi tahrik taciz edici bir durum yoktur. Video açık ve nettir .

Her ırkın dinine saygımız vardır bugün yapmış olduğum paylaşımda eğer suçum varsa kamuoyundan özür dilerim.”

