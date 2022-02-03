Maliye'den bir ayda 1.5 milyar TL ödeme

Maliye Bakanlığı, Ocak ayında toplam 1.5 milyar TL ödeme yaptı. Ödemelerin 1 milyar 156 milyonu maaşlara, 333 milyonu piyasaya yapıldı

Maliye Bakanlığı, Ocak ayında toplam 1.5 milyar TL ödeme yaptı. Ödemelerin 1 milyar 156 milyonu maaşlara, 333 milyonu piyasaya yapıldıMaliye Bakanlığı, ocak ayında toplam 1 milyar 490 milyon 189 bin 269 TL ödeme yaptı.Maliye Bakanı Dursun Oğuz, cari ve muhtelif ödemelerin rutin seyrinde devam ettiğini söyledi.Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü'nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda 1 Ocak 2022’den 31 Ocak 2022’ye kadar maaş ve maaş nitelikli ödemelerin toplamı 1 milyar 156 milyon 254 bin 602 TL iken, piyasaya toplam 333 milyon 934 bin 666 TL ödeme yapıldı. Böylelikle Maliye Bakanlığı, Ocak ayı içerisinde toplam 1 milyar 490 milyon 189 bin 269 TL ödedi.Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ödemelerin detayları şu şekilde paylaşıldı:“Emekli İkramiyeleri / Temizlik Şirketleri / Müteahhit /Karantina Otel / PCR / Antijen / İlaç / Tıbbi Medikal Ödemeler için 119 milyon 726 bin 885 TL;KKTC Elektrik Kurumu Kamu Daire Tüketimleri için 19 milyon 153 bin 828 TL;Ankara / İstanbul Sağlık Hesabına Havale için 333 bin 201 TL;Kısa Vadeli Finans İhtiyacının Karşılanması için Alınan Borç Ödemesi için 115 milyon TL;Taşımacılık için 15 milyon 907 bin 952 TL;Öğretmen Hazırlık Ödeneği için 23 milyon 451 bin 303 TL;Uzaş Uluslararası Sağlık Hizmeti PCR / Antijen Alımı için 6 milyon 237 bin 500 TL;Kooperatif Merkez Bankası Borç Ödemesi Mahsuplaşma için 20 milyon TL; Balon Balığı / Bombus Arı / Organik Tarım / Sertifikalı Tohum Ödemesi için 1 milyon 559 bin 893 TLNavlun / Çiğ Süt Ödemesi için 12 milyon 564 bin 101 TL”