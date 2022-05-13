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Maliye Bakanlığı'nda devir teslim yapıldı

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Maliye Bakanlığı'nda devir teslim yapıldı
Maliye Bakanlığı’nda devir teslim töreni yapıldı. Sunat Atun, görevi Olgun Amcaoğlu’ndan devraldı. 
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Maliye Bakanlığı’nda bu sabah saat 10.00’da devir teslim töreni yapıldı.
“HALKIN HAYAT PAHALILIĞI KARŞISINDA EZİLMEMESİ İÇİN GEREKENİ YAPMAKTA KARARLIYIZ”
Maliye Bakanı Sunat Atun, devir teslim töreninin ardından yaptığı açıklamada, halkın hayat pahalılığı karşısında ezilmemesi için gerekeni yapmakta kararlı olduklarını söyledi.
Sektörlerin kalkındırılması için de gerekenin yapılacağının altını çizen Maliye Bakanı Atun, “Ekonomik büyüme, üretim, istihdam ve refahın artırılması hedefleri doğrultusunda çalışmalarımız sürecek” vurgusu yaptı.
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