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“Mahallemize bir an afet geldi”

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Sağanak yağıştan etkilenen Surlariçi sakini Ziba Tosun, şiddetli yağışın yarattığı hasarı sosyal medyadan paylaştı

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“Mahallemize bir an afet geldi”
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Ülkeyi etkisi altına alan sağanak yağış ve dolu yağışı, Lefkoşa’da önceki gün birçok bölgede evlere, dükkanlara ciddi hasarlar verdi.
Sağanak yağıştan etkilenen Surlariçi sakini Ziba Tosun, şiddetli yağışın yarattığı hasarı sosyal medyadan paylaştı.
Ziba Tosun’un yaptığı tam paylaşım şu şekilde:
“Bir an hayatımız değişirmiş… Allah bu kadarıyla bıraksın tabi ki burada en önemlisi can kaybı sağlımıza bir şey olmaması. Mahallemize bir an afet geldi sonuç bu…
Komşularımıza da hepimize geçmiş olsun… Yardıma koşan arayan soran sesimiz olan eş dost akrabalarımıza, muhtarımıza, belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz. Allah kimseyi yuvasından etmesin…
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