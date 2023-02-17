Mağusa’daki binalara karne

Gazimağusa’da yapı denetimi konusunda çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında kentte bina karneleme sistemine geçilecek

Gazimağusa Belediyesi Asbaşkanı Hüseyin Manik, Gazimağusa Belediyesi’nin Ocak ayı itibarıyla yapı denetimi konusunda bir çalışma başlattığına işaret ederek, bu çalışma kapsamında kentte bina karneleme sistemine geçileceğini aktardı.

Manik, yaşanan deprem felaketi sonrasında ülke genelinde olduğu gibi Gazimağusa kentinde de mevcut binaların yapılarıyla ilgili tedirginliklerin yaşandığını ifade etti.

Gazimağusa Belediyesinin yaşanan afet öncesinde Ocak ayı itibarıyla yapı denetimi konusunda başlattığı çalışmaya işaret eden Manik, bu çalışma kapsamında kentte bina karneleme sistemine geçileceğini aktardı.

“Biz bunun için ne yapabiliriz? Bu konuda nasıl koordinasyon sağlayıp denetim altına alabiliriz? tartışmalarımız sonucunda bir bina karneleme sistemi oluşturduk hatta formlarımızı da hazırladık ve bununla ilgili Ocak ayı itibari ile çalışmalarımızı başlattık” diyen Manik, oluşturulan form sistemiyle bu verilerin toplanması sayesinde hem binanın durumunu, hem yapısal açıdan projeden farklı bir konumda olup olmadığının tespitin yapılıp elektronik ortama da entegre şekilde her yapının karnesinin oluşturulacağını söyledi.

Manik, bu çalışmaların hem mevcut binalar için, hem de yeni yapılacak binalar için geçerli olacağını ifade etti.

“Özellikle hasarlı binalar ile ilgili bazı şikayetler vardır” diyen Manik, hasarlı bina tespiti ve müdahalesi konusunun Gazimağusa Belediyesi ekipleri ile Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendisler işbirliğinde, yasal zemine dayalı bir sistem oluşturulmasının hedeflendiğine işaret etti.

