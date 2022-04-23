Mağusa’da ‘doktora erişim’ sıkıntısı

Mağusa Hastanesi’nde hastaların ‘doktora erişim’ sıkıntısı yaşandığı ileri sürüldü, bahsi geçen doktor, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Mustafa Akansoy iddiaları doğruladı, hastane yönetiminin hasta bakmasını engellediğini ifade etti





Bazı hastalar Mağusa Hastanesi’ndeki Göğüs Hastalıkları Uzmanı Mustafa Akansoy’a ulaşamadığından, randevu alamadığından yakındı, duruma isyan etti, şikayetlerini sosyal medyada da paylaştı.

Özelde kendi yaşadığı, genelde ise sağlık sistemindeki sıkıntıları dile getiren eski DEV-İŞ Başkanı Mehmet Seyis, tedavi sürecinde doktor değiştirilmeye itildiğini belirterek, bunun hem tıbbi olarak hem de psikolojik yönden kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

Mağusa Devlet Hastanesi’nde tedavisine başlayan ve uzun zamandır tedavi sürecini yakından takip eden Doktor Mutafa Akansoy’un, hastane yönetimi tarafından hasta bakmasının engellendiğini belirten Seyis, “Sorunlarının ne olduğu ne beni ne de başka hastaları ilgilendirmiyor ama doktoruma ulaşımıma zorluk çıkarılması, engellenmeye çalışılması kabul edilir değildir” dedi.

Bahsi geçen Doktor Mustafa Akanoy ise iddiaları doğruladı, hasta bakmasının yönetim tarafından engellendiğini belirtti.

Hastane Başhekimi Dr. Mustafa Kalfaoğlu yazılı açıklama yapacağını kaydetti, iddialara ilişkin sorulara yanıt vermedi.

Başhekim Mustafa Kalfaoğlu’nun hastanede etik olmayan bazı çeşitli davranışları olduğunu ileri süren Doktor Mustafa Akansoy hastanedeki sistemden isminin kaldırıldığını, bu nedenle hastalarının randevu alamadığını, kendisinin ise hasta yatışı gerçekleştiremediğini belirtti.

Akansoy, “Ben 15 yıldır bu hastanedeyim, hastanedeki sitemden adım silindi, hastalarım randevu alamıyor. Bizimle sorunu olabilir ama bunu hastalara yapılması çok yanlış. Ülkedeki en kıdemli göğüs doktorlarındanım ama hasta bakmam engelleniyor” dedi.

Mağusa Hastanesi’nde hemşire olan eşinin de yönetim kaynaklı sıkıntılar yaşadığını anlatan Akansoy, konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı’na şikayette bulunduğunu ifade etti.

Akansoy, yaşananlarla ilgili özetle şunları dile getirdi:

“Başhekim Mustafa Kalfaoğlu’nun hastanede uygunsuz davranışları var, bunlar kaba davranış, etik dışı davranışlar. Pandemi sürecinde, pandemide çalışmayı reddeden ve görev reddi yapan hemşirelerin bize cephe almasıyla başlayan ve gerisi de sürekli gelen sıkıntılar oldu.

Mağusa’daki hastanede de uyku laboratuarı kurduk, buraya Göğüs Bölümü’nde çalışan hemşirelerden alıp eğittik. Bu laboratuarın kapısı delindi, anahtarlar değiştirildi, adeta dışarıya atıldık. Eşim sorumlu hemşire idi, bunu hastane dışında röportaj yaparak eleştirdi. 13 yıllık göğüs servisi sekreterinin görev yeriyle oynadılar. Benim hastaneye hasta yatırmam engelleniyor. Hasta yatıracaksam başka doktorlardan rica ediyorum, Acil Servis’te hasta bakmak zorunda kalıyorum. Ben 15 yıldır bu hastanedeyim, hastanedeki sitemden adım sindi, hastalarım randevu alamıyor. Bizimle sorunu olabilir ama bunu hastalara yapılması çok yanlış. Ülkedeki en kıdemli göğüs doktorlarındanım ama hasta bakmam engelleniyor.

Hemşirelere mobing uyguladığım gerekçesiyle bölümümde imza topladılar. Mustafa Kalfaoğlu, güvenliği de üzerime saldırttı. Devlet bütçesini koruyan eşim, boş yere ek mesai yazılmasını engellemek istediği için düşman ilan edildi.

Genel olarak tüm sıkıntıları bakanlığa aktardım, bakanlık aramızı yapmaya çalışıyor. Bir gün dahi hastalar benden randevu alamıyorsa bu onlar için zarardır.

Bana da eşime de son derece çeşitli zorluklar çıkarılıyor. Bunun neden yapıldığını bilmiyorum, Mustafa Kalfaoğlu’nun etrafındaki kötü niyetli kişilerin onu olumsuz etkilendiğini düşünüyorum.”

