Mağusa’da 40’ıncı gün mevlidi

Depremlerde hayatını kaybeden KKTC vatandaşları için Gazimağusa'da Lala Mustafa Paşa Camii avlusunda mevlid okutuldu

Başbakanlık himayelerinde Din İşleri Başkanlığının koordinasyonunda 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden KKTC vatandaşları için Gazimağusa'da Lala Mustafa Paşa Camii avlusunda Mevlid-i Şerif okutuldu.

Mevlid-i Şerif ve Kur’an-ı Kerim, Türkiye’den gelen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk Din Musikisi Öğretim Üyesi Dr. Hafız Fatih Koca, Ayasofya Camii İmam- Hatibi Hafız Ferruh Muştuer, Ayasofya Camii Baş Müzezzini Hafız Mehmet Hadi Duran, Eminönü Yeni Camiii İmam Hatibi Hafız Emrullah Akbaş ve Marmara Üniversitesi Kur’an Eğitim Merkezi Müdürü Hafız Mustafa Yaşar tarafından okundu.

Depremlerde hayatını kaybeden Şampiyon Melekler voleybol kafilesi ve diğer vatandaşların 40’ıncı günü münasebetiyle düzenlenen mevlidde 49 vatandaşın isimleri okundu. Mevlidde hayatını kaybedenler için lokma da dağıtıldı.

