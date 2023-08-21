Mağusa'ya Okul Başlıyor Pazarı

Gazimağusa Belediyesi Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, belediye ait pazar yerinde “Okul Başlıyor Pazarı” kurulacağını söyledi.

Gazimağusa Belediyesi Başkanı Süleyman Uluçay, Gazimağusa Belediyesi olarak, yeni eğitim yılı öncesinde Mağusa'da 'Okul Başlıyor Pazarı' kuracaklarını belirtti.

Uluçay'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Yakın zamanda okullarımız açılacak. Gazimağusa Belediyesi olarak bölgemizde bulunan tüm okullarımızın yeni öğrenim yılına hazır olması için sağlık ve temizlik birimlerimizle yoğun biçimde çalışıyoruz.

Ancak değinmek istediğim başka bir konu var. Ekonomik durumu ne olursa olsun, kuşkusuz ki yaşadığımız pahalılık, bu yıl çocuklarımızın okul ihtiyaçlarını karşılayacak tüm velilerimiz için ciddi bir mesele.

Bu şehrin ve bu şehirde yaşayan herkesin dayanışma duygusuna güvenerek belediye olarak bir adım atıyoruz. Eylül ayının ilk haftası Mağusa Belediyesi Pazar yerinde 'Okul Başlıyor Pazarı' kuruyoruz.

Hepimizin evinde bulunan geçmiş yıllarda alınmış, az kullanılmış ve halen kullanılabilir olan veya hiç kullanmadığımız kırtasiye malzemelerini, çanta, cüzdan, defter ve benzeri kırtasiye ihtiyaçlarını belediyemiz bünyesindeki MAGEM’lerde toplayacak ve Eylül’ün ilk haftası düzenleyeceğimiz Okul Başlıyor Pazarı'nda çocuklarımızın ve ailelerimizin beğenisine daha uygun fiyatlarla sunacağız. Amacımız hem ailelerimizin bütçesine katkı koymak, hem de her çocuğumuzun bu öğrenim yılına daha eşit şartlarda başlamasını sağlamak. Bir çok duyarlı vatandaşımızın bu güzel organizasyona katkı koyacağına eminim.

Okul Başlıyor Pazarında satılan tüm ürünlerin geliri Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacaktır. İlk günden beri söylediğimiz gibi bu şehirde birliği, beraberliği ve dayanışmayı büyüteceğiz…"

