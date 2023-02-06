“Mağusa Bölgesi”nde küçük çaplı tsunami oluştu

Türkiye’de sabaha karşı meydana gelen 7.4’lük depremin ardından, “Mağusa Bölgesi”nde küçük çaplı tsunami oluştuğu açıklandı.

“Alphanews” haber sitesine göre Güney Kıbrıs Jeolojik Araştırmalar Dairesi Müdürü Hristodulos Hacıyeorgiu, deprem nedeniyle dalga boyunun yer yer 1 metreyi geçtiğini söyledi.

Hacıyeorgiu, Sivil Savunma ekipleri ile Liman Polisi’nin teyakkuzda olduğunu ifade etti.

