Mağusa Belediyesi’nde 150 kişilik münhalin önü açıldı

Mağusa Belediye Meclisi toplantısında içinde 163 kişilik münhalin de bulunduğu 2022 Mali Yılı Bütçesi onaylandı





Mağusa Belediyesi’nin önceki gün gerçekleştirilen Belediye Meclisi toplantısında içinde 163 kişilik münhalin de bulunduğu 2022 Mali Yılı Bütçesi, oy çokluğuyla onaylandı.

Belediye Meclisi’ndeki onayla, bütçenin Bakanlar Kurulu’ndan da geçmesinin ardından 150 geçici işçinin belediyede kadrolanacağı belirtildi.

Bazı Meclis Üyeleri bu duruma karşı çıkarken, bazılar bunun personel sayısı açısından yapılması gereken yasal bir adım olduğunu savundu.

CTP Meclis Grubu bütçeye ret oyu verirken, Mağusa Belediyesi CTP’li Meclis Grubu üyelerinden Hüseyin Manik, bütçe çalışmasının, belediyenin içinde bulunduğu mali durumu gözetmeksizin yapıldığı, mali disiplini olmadığı, mali yapının düzelmesi için gerekli tedbirlerin alınmamış olması nedeniyle ret oyu kullandıklarını ifade etti. Manik, ayrıca, bütçede, belediyenin içinde bulunduğu mali yapıya rağmen 163 kadro münhali görülmesi nedeniyle karşı çıktıklarını kaydetti.

Mağusa Belediyesi UBP Meclis Üyelerinden Ahmet Öztenay ise 150 kişilik münhalin yasa gereği belediyenin personel sayısı için yapılan bir prosedür olduğunu kaydetti, “Ekstra bir alım değil, bu aktarılan çalışanlar içinden, belediye ihtiyacı olanlar kadroya geçecek. Dıştan işçi alımına biz de karşıyız.” dedi.

Hatırlanacağı üzere; Sayıştaylığın raporu ile belediye bünyesinde olan 368 geçici işçi, önce GAMABEL şirketine aktarılmış, akabinde bu işçilerin içinden bazılarının 163 kişilik münhalle yeniden belediye bünyesine alınacağı ifade edilmişti.

Sayıştaylık, Mağusa Belediyesiyle ilgili hazırladığı ‘belediye bünyesindeki geçici işçi sayısına ilişkin’ raporunda, belediyenin yasada yer alan 38 kişilik geçici işçi istihdamı yapılabileceğini belirterek, buna karşın belediyede 368 kişilik istihdam olduğunun tespit edildiği kaydedilmişti.

Sayıştaylığın söz konusu raporuna karşın belediyedeki geçici işçiler GAMABEL şirketine aktarılmıştı.

