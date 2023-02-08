banner913
banner885
Hatay Havalimanı onarılıyor!
Hatay Havalimanı onarılıyor!
11 0
Akdeniz'de Hatay açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de Hatay açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem
13 0
 
KKTC’den giden ekiplerin deprem bölgesindeki arama-kurtarma faaliyetleri sürüyor
KKTC’den giden ekiplerin deprem bölgesindeki arama-kurtarma faaliyetleri sürüyor
13 0
Fuat Oktay: ““An itibarıyla 78 artçı depremin söz konusu”
Fuat Oktay: ““An itibarıyla 78 artçı depremin söz konusu”
18 0
'3 gün boyunca etkili olacak'
'3 gün boyunca etkili olacak'
30 0
Hemşireler ve Ebeler Birliği Türkiye için yardıma hazır olduğunu Sağlık Bakanlığı’na iletti
Hemşireler ve Ebeler Birliği Türkiye için yardıma hazır olduğunu Sağlık Bakanlığı’na iletti
10 0
Karting Kış Kupasında şampiyonlar belli oldu
Karting Kış Kupasında şampiyonlar belli oldu
12 0
banner915

Mağusa Arena'da afetzedeler için yardım malzemesi toplanıyor

banner476

banner825
Mağusa Arena'da afetzedeler için yardım malzemesi toplanıyor
Gazimağusa Belediyesi, Mağusa Arena'da afetzedeler için yardım malzemesi topluyor.
Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Türkiye'nin 10 ilinde meydana gelen deprem nedeniyle, Gazimağusa Belediyesi yardım kampanyasına devam ediyor.
Afetzedeler için düzenlenen yardım kampanyası çerçevesinde sabah saatleri itibariyle gıda ve çeşitli yardım malzemeleri Gazimağusa Belediyesine bağlı Mağusa Arena spor tesisinde toplanmaya başladı.
Gazimağusa Belediyesi Başkanı Süleyman Uluçay'a vekaleten Asbaşkan Hüseyin Manik, yardım malzemelerinin paketlenip depolanması, sevkiyatının sağlanabilmesi için incelemelerde bulundu. Asbaşkan Manik'e bazı belediye meclis üyeleri de eşlik etti. 
Kampanya bugün 19.00’a kadar devam edecek.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.