Mağdurun adı kadın

İstihdam oranı erkeklerde yüzde 49, kadınlarda yüzde 30,4 Üst kademe yöneticilerinin yüzde 67’si erkek, yüzde 33’ü kadın Belediye meclis üye sayısının sadece yüzde 25’i kadın

İstatistik Kurumu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde ülkedeki bazı kadın istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı.

Verilere göre, 2021 yılında kadın nüfusu 178 bin 210 kişi, erkek nüfusu ise 212 bin 535 kişi olarak tahmin edildi. Buna göre, toplam nüfusun yüzde 45,6’sını kadınlar, yüzde 54,4’ünü ise erkekler oluşturdu.

Kadınların daha uzun yaşaması nedeniyle 70 ve daha yukarı yaş grubundan itibaren oranlar kadın nüfus lehine değişti. Kadın nüfusun oranı, 70-74 yaş grubunda yüzde 52 iken, 75 ve üzeri yaş grubunda yüzde 58 olarak hesaplandı.

KADIN NÜFUSUN YÜZDE 74.1’İ ÇALIŞMA ÇAĞINDAKİ YAŞ GRUBU İÇİNDE YER ALIYOR

Birleşmiş Milletler’in belirlediği ölçütlere göre 0-14 yaş grubundakiler çocuk, 15-64 yaş grubundakiler yetişkin veya çalışma çağındaki nüfus, 65 ve üzeri yaş grubu ise yaşlı nüfus olarak sınıflandırılıyor. Buna göre, KKTC’de kadın nüfusunun yüzde 74,1’i çalışma çağındaki nüfus olan 15-64 yaş grubu içinde yer alıyor.

İSTİHDAM ORANI KADINLARDA YÜZDE 30,4, ERKEKLERDE YÜZDE 49

2021 yılı Hanehalkı İşgücü Anketi’ne göre, istihdamdaki gelişmeyi açıklayan önemli bir gösterge olan istihdam oranı erkeklerde yüzde 49 iken, kadınlarda bu oran yüzde 30,4 olarak hesaplandı. Bu veri kadınların istihdama, erkeklere oranla daha az katılabildiğini gösteriyor.

Bunun tam tersine işsizlik oranının kadınlarda daha yüksek olması ise ülkede kadınların iş aradıkları halde iş bulmakta erkeklerden daha çok zorlandığını ortaya koyuyor.

İŞGÜCÜNE DAHİL OLMAYAN NÜFUSUN YÜZDE 54,3’Ü KADINLARDAN OLUŞUYOR

2021 Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfusun yüzde 56,2’sini (175 bin 94 kişi) işgücüne dahil olmayanlar oluşturuyor.

İşgücüne dahil olmayan nüfusun yüzde 54,3’ü ise kadınlardan oluşuyor. İşgücüne dahil olmayan kadın nüfus, belli başlı alt gruplara göre incelendiğinde, ev hanımları yüzde 35 ile en büyük paya sahip. Bunu yüzde 26 ile öğrenciler, yüzde 14 ile emekliler ve yüzde 10 ile çalışamaz halde olanlar takip ediyor.

KADINLAR EN ÇOK HİZMETLER, EN AZ İNŞAAT SEKTÖRÜNDE YER ALIYOR

İstihdam edilen kadınlar yüzde 90,8 ile en çok hizmetler sektöründe, yüzde 1.7 ile en az inşaat sektöründe yer alıyor.

Kadınların yüzde 84,7’si ücretli, maaşlı ve yevmiyeli, yüzde 13,1’i kendi hesabına ve işveren, yüzde 2,2’si ise ücretsiz aile işçisi olarak çalışıyor.

