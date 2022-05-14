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Mağdurlar’dan üzücü karar

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Lefkoşa’nın sevilen meyhanelerinden Mağdurlar Meyhanesi ekonomik koşullar nedeniyle kepenk kapattı. İşletme sahibi Nidayi Saliş “Çok ama çok üzgünüm” ifadelerini kullandı

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Mağdurlar’dan üzücü karar
  
Mağdurlar Meyhanesi ekonomik koşullar nedeniyle kapandığını duyurdu.
İşletme sahibi Nidayi Saliş sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
“Çok ama çok üzgünüm her ilk günün bir de son günü varmış, ağır ekonomik koşullar nedeniyle işletmelerimizin bir bir kapanacağını çok kez söylemiştim televizyon ekranlarında işte o gün bu gündür 8 yıl boyunca yanımda olan ve olmayan herkese çok çok teşekkür ederim, kalın sağlıcakla ve yine de yüce Allah’ım sizleri evlatlarınızın başından eksik etmesin.”
 
 
Nidayi Şaliş | Altın Kadeh
Nidayi Saliş
 
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