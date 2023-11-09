“Madde bağımlılığı ile ilgili veriler hoş değil”

Mağusa’da Madde ve Madde Kullanımı ile Mücadelede Ulusal Politika ve Strateji Geliştirme Sempozyumu düzenledi. Belediye Başkanı Uluçay, madde bağımlılığı ile ilgili verilerin Mağusa açısından hoş olmadığına dikkat çekti

Gazimağusa Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Sakarya MAGEM, “Anka Projesi” kapsamında “Madde ve Madde Kullanımı ile Mücadelede Ulusal Politika ve Strateji Geliştirme Sempozyumu” düzenledi.

Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Medi Foundation ortaklığında, iki oturumda yapılan sempozyum, önceki gün Palm Beach Otel’de yer aldı.

Sempozyumun ilk oturumunda Eczacı Seda Mahir, PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli Başmüfettiş Omaç Volkan, Adli Bilişim Uzmanı ve Yazar İsa Altun ve Prof. Dr. Mehmet Çakıcı sunumları ile ülkede bağımlılık yapan yasa dışı madde kullanımındaki artışa ve mevcut önlemlerle ilgili duruma dikkat çekti. İkinci oturumda ise, madde ve madde kullanımı ile mücadelede ulusal politika ve strateji geliştirme konusunda akademisyenlerle bir çalıştay yapıldı.

Sempozyumda konuşma yapan Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, son yıllarda yapılan çalışmalarda madde bağımlılığı ile ilgili verilerin Mağusa açısından hoş olmadığını dile getirerek, böylesi bir çalıştayın Mağusa’da yapılmasının önemli olduğunu söyledi. Madde kullanımı ve bağımlılığın ülkenin kanayan yarası olduğunu kaydeden Başkan Uluçay, son yıllarda yaşanan artış nedeni ile herkesin bu tehlike ile karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu. Bu tür çalışmaların farkındalığın artırılmasına yönelik adımlar atılabilmesi için önemli olduğunu belirten Uluçay, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de, 2012 yılında akademik isimlerin katılımı ile geniş çaplı bir çalışma yapıldığını anımsatarak, madde bağımlılığı sorununun ülke geneline yayılmış bir sorun olduğunu ancak Mağusa bölgesinin bu çalışmayı sürdürme cesareti gösterdiğini ifade ederek katkı koyan herkese teşekkür etti.

