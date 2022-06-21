Macron'a soğuk duş

Fransa'da düzenlenen genel seçimlerin ikinci turunda yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işleminin sona ermesinin ardından yayınlanan 4 sandık çıkış anketine göre hükümet 30 yıldan bu yana ilk kez Ulusal Meclis'teki salt çoğunluğu elde edemedi.
İki ay önce yeniden Fransa Cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron’un partisi Ensemble (Birlik), önceki günkü seçimlerle birlikte Ulusal Meclis’te çoğunluğu kaybetti.
577 sandalyeli Ulusal Meclis’te çoğunluk için 289 sandalye gerekiyordu ancak Macron’un partisinin milletvekili sayısı 245’te kaldı.
Bu sonuçla, 30 yıl sonra ilk kez bir hükümet, parlamento çoğunluğunu elde edememiş oldu.
Sol çizgideki Jean-Luc Melenchon’un liderliğindeki Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi’nin yanı sıra Sosyalist Parti, Komünist Parti ve Yeşiller Partisi’nin oluşturduğu NUPES (Yeni Ekolojik ve Sosyal Halk Birliği) ittifakı seçimde 133 milletvekiliyle ikinci olurken, aşırı sağcı Marine Le Pen’in partisi Ulusal Birlik ise 89 milletvekiliyle üçüncü sırada yer aldı.
Merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisi (LR), Bağımsızlar ve Demokratlar Birliği (UDI) dahil çeşitli sağ partiler de 64 milletvekili çıkardı.
Ifop, OpinionWay, Elabe ve Ipsos tarafından yapılan sandık çıkış anketlerine göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un liderliğindeki Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM), Horizons (Ufuklar) ve Demokrasi Hareketi (MoDem) partilerinden oluşan Ensemble (Birlikte) ittifakının mecliste salt çoğunluk için gereken 289 sandalyeyi kazanamadığı ve 200 ile 260 arasında sandalye kazanması bekleniyor.
LE PEN’İN PARTİSİ 80-100 SANDALYE KAZANABİLİR
Solcu Jean Luc Melenchon’un liderliğindeki LFI, Yeşiller Partisi (EEVL), Sosyalist Parti (PS) ve Komünist Parti'den (PCF) oluşan “Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği” (Nupes) ittifakının 149-200 arası, aşırı sağcı Marine Le Pen’in partisi Ulusal Cephe'nin 80-100 arası sandalye kazanması bekleniyor.
Söz konusu seçimin tahminlere göre sonuçlanması Fransa'da siyasi felce neden olması hatta seçimlerin tekrarlanmasına neden olacak bir siyasi belirsizlik dönemi başlatabilir. Macron seçimlerdeki ikinci tur öncesi yaptığı açıklamada, “Hiçbir şey dünyadaki düzensizliğe Fransız düzensizliğini eklemekten daha kötü olamaz” demişti.
ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAMIŞTI
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron liderliğindeki Ensemble (Birlikte) ittifakının 12 Haziran’da gerçekleştirilen ilk turda oyların yüzde 25,75’ini, Fransız solunun kurduğu “Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği” (Nupes) ittifakının ise oyların yüzde 25,66’sını alması sebebiyle salt çoğunluk sağlanamamış ve seçim ikinci tura kalmıştı.
BAŞARISIZ OLAN BAKANLAR İSTİFA EDECEK
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne ve kabinedeki 14 bakanın aday olduğu genel seçim yarışında, milletvekili seçilemeyen başbakan ve bakanlar kabineden istifa edecek.
Bu sonuçlarla birlikte, Macron’un emeklilik yaşını 62’den 65’e çıkarma planının da hayata geçmesi çok zor hale geldi.
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