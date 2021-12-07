“Maaşlar TL, piyasa döviz”

Ekonomist Devrim Barçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dövize endeksli muhasebe sistemi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.



Muhasebe sisteminde dövize endeksli sistem kurmanın döviz ile maaş ya da ödeme yapmak olmadığını dövize endeksli TL kullanımı yapılması gerektiğini kaydeden Barçın, “Maaşlar hariç piyasadaki tüm mal ve hizmetler dövize endeksli satılıyor” diyerek enflasyon muhasebesi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Barçın şöyle dedi:

“Tüm ilişki ağı dövize endeksli olunca devlet gelirleri de dövize bağlı TL olacağı için yine ödeme mükellefiyeti oranında gelirleri de artacak hatta alım gücü korunduğu için devlet gelirlerinde de piyasada mal ve hizmet satanların gelirlerinde de düşüş olmayacak hatta artış olacaktır. Her şeyden öteye bu tartışmanın kendisi, hiç bir önlem sunmayan UBP azınlık hükümetinin halkı kaderine terk etmesine karşın bir çözüm bulmaya yönelik bir tartışma olup, Enflasyon Muhasebesinin de ivedi olarak gündeme getirilmesi gerekmektedir”



