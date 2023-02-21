Maaş kesintisinden geri adım

Muhalefetin ve sendikaların baskısı sonuç verdi. Hükümet, maaş kesintilerine ilişkin yasa gücündeki kararnameyi ve yasa tasarısını geri çekti. Bunun yanında üç farklı komite oluşturulmasına karar verildi

Başbakan Ünal Üstel, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, hükümetin, Doğal Afet ve Ülkedeki Ekonomik Kayıpları Gidermek Amacıyla Bazı Mükellefiyetlere İlişkin Gelir Kesintilerinin ve Vergilerin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Tasarısı'nı geri çektiğini belirtti.

İnsanların gösterdiği dayanışmaya mali kaynak yaratmak adına, UBP'nin koalisyon ortakları ve muhalefet partisi milletvekilleriyle görüştüğünü ve bir uzlaşı sağladıklarını ifade eden Başbakan Üstel, meclisin de bu sebeple geç açıldığını kaydetti.

Meclisi Genel Kurulu, dün yaklaşık 7 saat rötarla saat 17.10 sıralarında toplandı.

Genel Kurulda, şampiyon melekler ve depremde tüm hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Saygı duruşunun ardından söz alan Başbakan Ünal Üstel, hükümetin, Doğal Afet ve Ülkedeki Ekonomik Kayıpları Gidermek Amacıyla Bazı Mükellefiyetlere İlişkin Gelir Kesintilerinin ve Vergilerin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Tasarısı'nı geri çektiğini kaydetti.

İnsanların gösterdiği dayanışmaya mali kaynak yaratmak adına, UBP ile koalisyon ortakları ve muhalefet partisi milletvekilleriyle görüşerek bir uzlaşı sağladıklarını ifade eden Başbakan Üstel, meclisin de bu sebeple geç açıldığını kaydetti.

Doğal Afet ve Ülkedeki Ekonomik Kayıpları Gidermek Amacıyla Bazı Mükellefiyetlere İlişkin Gelir Kesintilerinin ve Vergilerin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Tasarısı geri çekilirken üç tane de geçici komite oluşturulduğunu belirten Başbakan Ünal Üstel, bu komitelerin bugünden sonra ivedi bir şekilde çalışmalarına başlayarak, ülkenin yaralarının sarılması yoluna gidileceğini ve bu konuda tüm milletvekillerinin katkıda bulunduğunu kaydetti.

Başbakan Üstel komitelerin adlarını, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine dair geçici ve özel ADHOC Komite, Depreme Dair Mali İdari ve Sosyal Önlemlerin Takibine İlişkin geçici ve özel ADHOC Komite, Doğal Afet ve Depremle ilgili Mevzuatın Düzenlenmesine İlişkin oluşturulan geçici ve özel ADHOC komite olarak açıkladı.

SENDİKALAR DÜN DAVA AÇTI

Öte yandan çeşitli iş kollarında örgütlü 14 sendika deprem felaketi nedeniyle maaş kesintisi de öngören yasa gücünde kararnamenin iptali ve dava süresince kararnamenin yürütmesinin durdurulması talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Sendikaları temsil eden avukat Sezi Sıdal, Anayasa Mahkemesi’ne yasa gücünde kararnamenin iptaline yönelik davayı dosyaladıklarını ve dava süresince ilgili yasa gücünde kararnamenin uygulanmaması için de yürütmenin durdurulmasını talep ettiklerini açıkladı.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş,

“Bize kime nasıl yardım edeceğimizi anlatmasın. Devlet zoruyla bağış toplamak adil değildir” dedi.

Emekliden, dar gelirliden, sosyal sigortadan kendi rızaları dışında kesinti yapmanın ve kurumların vergisini artırmanın doğru olmadığını savunan Maviş, toplanacak miktar ve harcanacak miktar arasındaki farka dikkat çekerek, hükümete güvenmediklerini belirtti. Maviş, esas amacın kamu açıklarını kapatmak olduğunu iddia etti.

Maviş, sorgulama sürecinin bitmediğini, öğrencilerin gözyaşlarının, ailelerin kalplerinin sızıntısının hesabını soracaklarını, adaletin peşini Türkiye'de de bırakmayacaklarını belirtti. Maviş, “Bu sendikalar ne çocukların, ne de bu hükümetin yaptıklarının peşini bırakacak” ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Maviş, “Eğer bu devlet doğduğumuzda, hayatımızı kaybettiğimizde, çeşitli sosyal süreçlerde yanımızda durmayacaksa ve bağış toplayarak bir şeyler yapmaya çalışacaksa, buna devlet denmez; kabile denir. Kabile düzeninde yaşamayı hak etmiyoruz.. Bu işler kader değildir. Başkalarının kaderi bizim kederimiz oluyor” diye konuştu.

