Maaş kesintilerinin Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne aktarılması için protokol gündemde

Başbakanlık, maaşlardan gönüllülük esasıyla toplanacak mali kaynağın Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne aktarılması için bir protokolün gündemde olduğunu açıkladı

Başbakanlık, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'nin okul kompleksi projesi yapımı için Başbakanlıktan bir arazi talep ettiğini, bu görüşmede Başbakan Ünal Üstel’in, maaşlardan gönüllülük esasıyla toplanacak mali kaynağın her ay bu proje için aktarılmasını önerdiğini açıkladı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, derneğin bu konuda bir protokol imzalanması halinde bunu kabul ettiği kaydedildi, “Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'nin sürecin içerisine aktif şekilde katılımı ile birlikte yasanın çok kısa bir sürede tadil edilip toplumsal dayanışma ruhuna uygun olarak oy birliği içerisinde geçirileceğine inancımız tamdır” denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“5 Nisan 2023 tarihinde, kuruluşunun ardından ilk kez Başbakanlığa bir ziyarette bulunan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, deprem felaketinde yaşamını yitiren çocuklarımızın anılarının yaşatılması için çizdirmeye başlattıkları okul kompleksi projesi yapımı için Başbakanlığımızdan bir arazi talebinde bulunmuşlardır.

Başbakan Ünal Üstel, bu talebe olumlu yanıt vermiş ve ziyarette hazır bulunan yönetim kurulu üyelerine; Cumhurbaşkanında imzada bulunan ‘Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardımlar Yasası’ kapsamında maaşlardan gönüllülük esasına dayalı toplanacak mali kaynağın her ay kendilerine aktarılarak başlatmayı düşündükleri okul projesinin yapımında kullanılmasına ilişkin yeni bir öneri sunmuştur.

Bu öneriyi değerlendiren Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu 06.04.2023 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda;

‘Yönetim Kurulumuz gönüllü olarak gerek kamu, gerekse özel sektör çalışanlarından yapılacak maaş kesintilerinin Maliye Bakanlığı üzerinden derneğimiz adına açılan 4226 numaralı sicil kaydımıza bağlı İş Bankası Gazimağusa Şubesi’ndeki hesabımıza her ay düzenli bir şekilde aktarılmasının sağlanması ile ilgili hükümetimiz ile derneğimiz arasında güven sağlayıcı ve şeffaflık içerisinde bir protokol imzalanması kararını almıştır’ şeklinde bir karar üretmiş, başbakanımızın önerisine olumlu yaklaştıklarını ve bu şartlarda bir protokol imzalanması halinde sürece dahil olacaklarını açıkça ortaya koymuşlardır.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği tarafından alınan karara toplumsal dayanışmaya katkı sağlamak adına destek veren Başbakan Ünal Üstel, bu yeni gelişmeye ilişkin yeni düzenlemelerin yasaya geçirilmesi, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ile karşılıklı bir protokol imzalanması ve varsa yasada diğer gerekli değişikliklerin yapılması konularında Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la bir görüşme gerçekleştirmişlerdir.

Bu görüşmenin ardından, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün yasayı Cumhuriyet Meclisi'ne geri gönderdiğini;

‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi’nin 27 Mart 2023 tarihli, 39. Birleşiminde kabul edilerek Anayasa’nın 94. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince yayımlanmak üzere tarafıma gönderilen Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardımlar Yasası hakkında Başbakan Sayın Ünal Üstel ile yaptığım istişare sonucunda yasada gerekli düzenlemelerin ve/veya değişikliklerin yapılmasına olanak sağlamak üzere Anayasa’nın 94. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardımlar Yasası’nı geri gönderir, gereğini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.’ şeklindeki gerekçe yazısıyla kamuoyuna duyurmuştur.

Bu gelişmeler ışığında, Başbakan Ünal Üstel, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu tarafından alınan karara uygun olarak, birlikte bir protokolün hazırlanması ve yasada yapılacak yeni düzenlemelerin hemen tamamlanıp yürürlüğe girmesi için gerekli çalışmaların başlatılması talimatını vermiştir.

Yasa çalışmaları süresince, Başbakanın ve hükümetin, çalışanlardan gönüllülük esasına göre yapılacak tüm kesintilerin okul yapımına harcanacağı yönündeki açıklamalarının tam bir tezahürü olan bu samimi duruşun, toplumsal dayanışmaya önemli katkılar sağlamasına, Gazimağusa'mıza Şampiyon Meleklerimize yaraşan bir okulun kazandırılmasına, Meleklerimizin hatıralarının yaşatılmasına ve eğitimimize katkı sağlamasını diliyor, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne samimi işbirliklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'nin sürecin içerisine aktif şekilde katılımı ile birlikte yasanın çok kısa bir sürede tadil edilip toplumsal dayanışma ruhuna uygun olarak oy birliği içerisinde geçirileceğine inancımız tamdır.”