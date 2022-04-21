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“LTB’nin yılda en az 22 milyon TL kaybı olacak”

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LTB Başkanı Harmancı, belediyeler reformunda öngörülen şekilde merkezden yerel yönetimlere aktarılacak payın %80 nüfus ve %20 yüz ölçümü oranında bölüştürülmesi durumunda LTB’nin yılda en az 22 milyon TL kaybı olacağını vurguladı

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“LTB’nin yılda en az 22 milyon TL kaybı olacak”

 
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı ile Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya ve sendika yönetim kurulu, belediyeler reformu ile ilgili olarak gelinen son noktayı değerlendirip, görüş alışverişinde bulundu.
LTB Başkanı Harmancı, bugüne kadar belediyelerin birleştirilmesiyle ilgili siyasi tartışmalara taraf olmadığını, sürecin bilimsel veriler ışığında ve demokratik katılımcılık ilkeleri doğrultusunda nasıl yürütülmesi gerektiğine dair önerilerde bulunduğunu, ancak mevcut Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı’nın Lefkoşa’ya zarar vereceği noktalarda sessiz kalmayacaklarını belirtti. 
Tasarı ile ilgili itiraz ve görüşlerini 18 Mart’ta Cumhuriyet Meclisi’ne sunduklarını ifade eden Harmancı, tasarıda öngörülen şekilde merkezden yerel yönetimlere aktarılacak payın %80 nüfus ve %20 yüz ölçümü oranında bölüştürülmesi durumunda Lefkoşa Türk Belediyesi’nin yılda en az 22 milyon TL kaybı olacağını vurguladı. 
Harmancı sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Dünyanın birçok yerinde başkent belediyelerinin taşıdıkları ek yükten ve merkezle başkent yönetimi arasında oluşması muhtemel siyasi uyuşmazlıklardan dolayı başkentlere özel yasal statü ve ek kaynak imkanları sağlanırken, siyasi çıkar çatışmalarına alet edilen bu süreçte LTB’nin tam tersine zayıflatılması ve yıpratılması söz konusudur. Lefkoşa’nın başka belediyelerin arka mahallesine dönüştürülmesine izin vermeyeceğiz. 
Devlet daireleri, eğitim ve sağlık gibi kamusal hizmetler, sınır kapıları, sanayi, ticaret, üniversite öğrencileri gibi birçok konuda ülkenin yükünü ağırlıklı olarak başkent Lefkoşa taşımaktadır. Başkentin günlük nüfusu tasarıda yerel gelirlerden belediyelere aktarılacak payın belirlenmesine ilişkin yapılan öngörünün çok üzerindedir. Başkenti kaosa sürükleyecek olan bu adaletsizliğe karşı sessiz kalmayacağız. Olması gereken ise başkentin günlük nüfusu ve bunun yarattığı ek iş yüküdür.”


 
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