LTB’nin yeni sığınma evi hizmette

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin ülkedeki ilk ve tek sığınma evi, yeni binasına taşındı



2016 yılından beri her yıl yaklaşık 100 şiddet direnişçisi kadın ve çocuklarına barınma, hukuki destek, psikolojik destek, eğitim, iaşe desteği, iş bulma gibi hizmetler sunan Lefkoşa Türk Belediyesi’nin ülkedeki ilk ve tek sığınma evi yeni binasına taşındı. Şiddete Karşı Yan Yana Projesi kapsamında Avrupa Birliği mali desteği ile inşa edilen yeni sığınma evi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde hizmet vermeye başladı. AB standartlarında çok daha uygun fiziki şartlarıyla daha fazla direnişçi kadına hizmet verecek olan, yüksek güvenlik ve modern yaşam standartlarına göre tasarlanıp inşa edilen tesis, birçok yönü ile bu alandaki mağduriyetlere karşı önemli bir güvence taşıyor.

Yeni Kadın Sığınma Evi’nin hizmete girdiği dün LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’a yeni tesisin tanıtımını yaptı.

Başkan Mehmet Harmancı, LTB’nin aile içi şiddet yaşayan direnişçilere yönelik koruma ve destek hizmetlerini 5 yıldan beridir kesintisiz olarak verdiğini kaydederek, Şiddete Karşı Yan Yana Projesi ile de Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi’nin öngördüğü çeşitli önleme, destek ve koruma politikalarının hayata geçmesi için de ilgili paydaşlarla çalışmalar yapıldığını söyledi. Harmancı “Ülkenin tek sığınma evi olarak bölge, kimlik, din, dil, cinsel yönelim, meslek gibi hiçbir ayrım yapmadan hizmet sunacak olan bu bina, eski binaya kıyasla çok daha fazla kadın ve çocukların geçici evi olacak. Finansmanı sağlayan Avrupa Birliği’ne, tüm ekip arkadaşlarıma ve emek verenlere çok teşekkür ederim, bugünden sonra umarım umutlar daha da yeşerecek”. dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman da konuşmasında böylesi bir tesise kapıdan girdikten sonra hayranlığını gizleyemediğini, kutlanması gereken kişinin LTB Başkanı Harmancı ve ekibi olduğunu belirterek “Mükemmel bir tesis bekliyordum ama bu kadar mükemmelini beklemiyordum” dedi.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli ise konuşmasına en çalışkan belediye başkanlarından birisi olarak gösterdiği LTB Başkanı Mehmet Harmancı’yı tesisi ülkeye kazandırdığı için kutlayarak başladı.

Bakan Pilli, “Bu kadarını beklemiyordum” diyerek, tesisin en iyi şekilde hizmet vermesi için kendilerine düşen sorumluluğu alacakları mesajını verdi.

