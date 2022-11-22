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LTB’nin ‘kaçak külliye’ davası reddedildi

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LTB’nin, Kermiya’da yapımına başlanan Cumhurbaşkanlığı ve Meclis Yerleşkesi ile ilgili dosyaladığı ceza davası reddedildi

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LTB’nin ‘kaçak külliye’ davası reddedildi
 
Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB), Kermiya bölgesinde inşasına başlanan külliye ile ilgili “kaçak inşaat” iddiasıyla dosyaladığı ceza davası, mahkeme tarafından reddedildi.
Mahkeme tarafından reddedildiği ifade edilen ceza davasında Lefkoşa Türk Belediyesi yetkisiz bulundu. Bilindiği üzere ceza davası açma yetkisi Başsavcılık’ta.
Mehmet Harmancı, mahkemenin LTB’yi bu konuda “yetkisiz” bulduğunu söyledi.
Harmancı, kaçak inşaatın durdurulabilmesi adına LTB’nin sadece ceza davası açma yetkisinin bulunduğunu ifade ederek, KKTC Cumhurbaşkanlığı ve KKTC vasıtasıyla KKTC Başsavcısı’na yönelik Belediyeler Yasası’na paralel bir kaçak inşaat davası açmak istediklerini belirtti.
Harmancı, normal şartlarda ceza davası açma yetkisinin Başsavcılık’ta olduğunu anımsatarak, “Ceza davası Başsavcılık’ta olan bir noktada siz ceza davası açmaya çalışıyorsunuz. Bunun mümkün olup olmadığını mahkeme 3-4 gün irdeledi ve buna yetkili olmadığımıza kanaat getirdi” dedi.
Harmancı, “Burası artık bizim yetki alanımızdan çıktı, burası artık toplumsal muhalefetin alanı olmalı” ifadelerini kullandı.
 
 
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