LTB’den depremzede kadınlarla dayanışmayı arttırma çağrısı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) depremzede kadınlarla dayanışmanın arttırılması çağrısında bulundu.

LTB Toplum Çalışmaları Koordinatörü Dr. Ömür Yılmaz, 8 Mart Dünya emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, Dünya Emekçi Kadınlar gününün bu yıl paylaşma ve dayanışma açısından daha da büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.

LTB bünyesinde kurulan Dayanışma Dükkanıyla 16 Şubat’tan itibaren Türkiye’den gelen binin üzerinde depremzedenin yardım almasına vesile olduklarını kaydeden Yılmaz, deprem bölgelerinden ülkeye gelen kadınların çocuklarını doyurma, giydireme ve koruma endişesiyle travma içerisinde olduğunun gözlemlendiğini belirtti.

Lefkoşa’da depremin ilk gününden itibaren depremzedelerle paylaşma ve dayanışma adına çok güzel örnekler gözlemlendiğini, özellikle çocukların oyuncaklarını sevgi dolu mesajlarla Türkiye’den gelen depremzede çocuklarla paylaşmayı kabul etmesinin çok güzel bir örnek olduğunu kaydeden Yılmaz,