LTB’den 65 yaş üstüne grup egzersizi

LTB’den verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği ile işbirliğinde düzenlenen grup egzersizleri, 4 grup şeklinde Salı ve Perşembe günleri veriliyor. Seanslar 09.00 ve 10.00'da başlıyor.
Grup egzersizlerine katılacak olanların önceden vücut ölçümleri alınıyor.
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