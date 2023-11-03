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LTB’den 65 yaş üstüne grup egzersizi

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Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB), 65 yaş üstüne yönelik grup egzersizleri düzenlemeye başladı.

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LTB’den 65 yaş üstüne grup egzersizi
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LTB’den verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği ile işbirliğinde düzenlenen grup egzersizleri, 4 grup şeklinde Salı ve Perşembe günleri veriliyor. Seanslar 09.00 ve 10.00'da başlıyor.
 
Grup egzersizlerine katılacak olanların önceden vücut ölçümleri alınıyor.
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