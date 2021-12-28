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LTB Kızılbaş Amfi Tiyatrosuna Cuma Mağusalı’nın adı veriliyor

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LTB Kızılbaş Amfi Tiyatrosuna Cuma Mağusalı’nın adı veriliyor
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Lefkoşa Türk Belediyesi’nin, Kızılbaş bölgesinde yapımı devam eden yeni parkında yer alacak amfi tiyatroya, trafik kazısında hayatını kaybeden Cuma Mağusalı’nın adı veriliyor.
LTB’den verilen bilgiye göre, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin, Kızılbaş bölgesinde yapımı devam eden yeni parkındaki amfi ile ilgili bir protokol imzalandı. 
LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile ailesi adına Nazife Mağusalı’nın imza koyduğu protokol çerçevesinde 250 kişilik amfi tiyatro(gösteri meydanı) ismi Cuma Mağusalı amfisi olacak ve bu alanda sosyal, kültürel, sanatsal, sportif etkinlikler yapılacak. 
Toplam 20.000 metrekarelik bir alan içerisinde, 6.000 metrekare yeşil alan, çocuk oyun ve aktivite alanı, 500 metre koşu ve yürüyüş parkuruna sahip olacak Kızılbaş Parkı ile ilgili çalışmalar devam ediyor.
Her yaştan insanın dilediği gibi vakit geçirebileceği ve hem şehrin içerisinde yeşil bir alan yaratacak hem de mini bir orman hissiyatı uyandıracak Kızılbaş Parkı’nın yapımında tamamı ile doğayla uyumlu malzemelerin kullanıldığı da belirtildi.
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