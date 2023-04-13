LTB Kadın Sığınma Evi’ndeki kadınların hukuki işlemleri için protokol imzalandı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Şefik Aşçıoğulları Hukuk Bürosu arasında protokol imzalandı.

LTB’den verilen bilgiye göre, protokol LTB Kadın Sığınma Evi’nden hizmet alan kadınların hukuki işlemlerine yönelik avukat tarafından sunulacak destekle ilgili yükümlülüklerin belirlenmesi amacıyla imzalandı.

Protokol ile, Şefik Aşçıoğulları Hukuk Bürosu tarafından LTB Kadın Sığınma Evi'nde kalan kadınlara yönelik, sığınma evi yönetimi tarafından talep edilen boşanma, koruma emri, nafaka ve velayet konularıyla ilgili hiçbir bedel ve/veya ücret talep etmeksizin danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilecek.

7/24 hizmet çalışma esasına göre gerçekleştirilecek hukuki işlemlerle ilgili olarak her aşamada Kadın Sığınma Evi’ne bilgi aktarılacak.

Kadınların hukuki süreçleriyle ilgili atılacak adımlar konusunda, Kadın Sığınma Evi yetkilileri ile birlikte karar alınacak ve sonrasında girişimde bulunulacak.

Protokol uyarınca yürütülen tüm hukuki işlemlerde kadın ve çocukların öncelikleri ile yararı gözetilecek.

