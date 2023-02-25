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LTB ile İBB “Afet Yönetimi” konusunda işbirliği ve ortak çalışma yapacak

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Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Harmancı, LTB ekiplerinin 6 - 10 Mart tarihlerinde İBB'nin, yapı denetimlerine ilişkin yaptıkları teknik çalışmalara katılacağını kaydett

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LTB ile İBB “Afet Yönetimi” konusunda işbirliği ve ortak çalışma yapacak
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) “Afet Yönetimi” konusunda iş birliği ve ortak çalışma yapacak.
LTB’den verilen bilgiye göre, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.
İki mevkidaşın “afet yönetimi” özelinde gerçekleştirdiği görüşme sonrasında LTB Başkanı Mehmet Harmancı, açıklamalarda bulundu. Harmancı, “ülkemizin pırıl pırıl çocuklarını, öğretmenlerini, yurttaşlarımızı ve Türkiye’de 40 bin üzerinde kişiyi kaybettiğimiz depremle ilgili taziye ve geçmiş olsun” dileklerini ilettikleri belirtti.
Harmancı, LTB ekiplerinin 6 - 10 Mart tarihlerinde İBB'nin, yapı denetimlerine ilişkin yaptıkları teknik çalışmalara katılacağını kaydetti.
Harmancı, ayırca bina güvenlikleri kontrollerindeki gerekli teknik teçhizat malzemelerinin temini için de İBB’den destek talep ettiklerini dile getirdi.  
Harmancı, “iki kardeş belediyenin afet yönetimi ve afet anında yapılacaklara dair ortak eğitimler gerçekleştirilmesi ile bilgi ve tecrübelerin paylaşılması konusunda uzlaştıklarını” da kaydetti.
 
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