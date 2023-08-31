LTB elektrikli scooter kiralanması konusunda anket başlattı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) şehirde elektrikli scooter kiralanması konusunda vatandaşın düşüncesini almak için anket başlattı.

LTB'den yapılan açıklamada, “Elektrikli scooter’lerin Lefkoşa’da da kullanımına yönelik gelen talepler üzerine, LTB bu konuda Lefkoşalılar’ın görüşlerine başvuruyor” denildi

www.lefkosabelediyesi.org web sitesi ile LTB Online Mobil Uygulamasında yer alan anket sonuçlarının Belediye Meclisi için kılavuz olacağı belirtildi.

LTB’nin internet sitesinde yer alan anketin sonuçları halkla paylaşılacak.

