LTB CTP Meclis üyelerin tarafından acil toplantı çağrısı

LTB CTP Meclis üyelerinden fatura bedelleri için acil toplantı çağrısı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Meclis üyeleri, "Belediye tarafından vatandaşlardan toplanan hizmet resmi bedelinin ve tahsisat şeklinin Belediye Meclis kararı ile belirlenmesi gerektiğini" kaydederek, LTB Başkanı ve Belediye Meclisi’ni bu gündemle acil toplantıya çağırdı.



LTB CTP Meclis üyeleri, geçim sıkıntısı içinde olan halkı korumak adına yapılması gerekenin, faturalarla ilgili LTB Meclisi’nin ivedilikle toplanması, Hizmet Resmi bedelinin mümkün olan en az miktarda olması için çalışma yapılması, bundan sonraki tahsilatların taksitlendirilmesi ve yasaya uygun olarak yapılması olduğunu belirtti.



CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, faturalardaki artış sebebinin, sağlık ve temizlik olarak belirlenen harç kalemlerinin 51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nda yapılan değişiklikle hizmet resmi kalemi altında birleştirilmesi ve daha önce taksitlendirilerek tahsil edilen sağlık ve temizlik resimlerinin, "yasanın öngörmediği bir şekilde yekûn olarak faturalandırılması" olduğu ifade edildi.



Açıklamada, yasanın, "hizmet resmi miktarının bir yıl için asgari ücretin yüzde 3’ü ile yüzde 40’ı arasında Belediye Meclisi kararı ile belirlenmesini" öngördüğü vurgulandı.

