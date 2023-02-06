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LTB, Afet Yardım Kampanyası başlattı

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LTB, Afet Yardım Kampanyası başlattı
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Kahramanmaraş ve çevre illeri ile Lefkoşa olarak dayanışma ve yardımlaşma içerisinde olduklarını vurguladı.

LTB’den yapılan açıklamada, afetzedeler için yardım yapmak isteyenlerin LTB binası zemin katında bulunan Danışma Masasına, 60 85 301 numaralı telefona ve 0548 863 0582 numaralı Whatsapp hattına ulaşabileceği kaydedildi.
 
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