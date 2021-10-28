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Lokmacı Kapısı iki gün kapalı

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Rum tarafının, bazı sınır kapılarında tadilat çalışması yapması nedeniyle Lokmacı sınır kapısı 1 ve 2 Kasım’da geçişlere kapalı olacak

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Lokmacı Kapısı iki gün kapalı
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Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bazı sınır kapılarında yapacağı tadilat çalışmaları nedeniyle, Lokmacı sınır kapısının 1 Kasım Pazartesi ve 2 Kasım Salı günü geçişlere kapalı olacağını duyurdu.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bazı polis karakolu ve kara sınır kapılarında tadilat yapacağına ilişkin kararını tarafımıza bildirmiştir. Rum tarafının yapacağını belirttiği tadilat çerçevesinde, Lokmacı kara sınır kapısı 1-2 Kasım 2021 tarihlerinde (her iki tarih de dahil) geçişlere kapalı olacaktır” ifadelerine yer verildi.
 
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