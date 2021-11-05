banner583
Karaoğlan’sız 15 yıl
Karaoğlan’sız 15 yıl
23 0
İngiltere’de tanıtım atağı
İngiltere’de tanıtım atağı
5 0
 
Ortaköy Halk Fırını tarih oldu
Ortaköy Halk Fırını tarih oldu
206 0
Cimnastikçiler Cumhuriyet Kupası için yarıştı
Cimnastikçiler Cumhuriyet Kupası için yarıştı
65 0
Bunun adı vandallık!
Bunun adı vandallık!
46 0
Mutlu Soykurt’tan Çok Değerli Bir Çalışma
Mutlu Soykurt’tan Çok Değerli Bir Çalışma
34 0
Bulutoğluları ve Özbekoğlu’ndan Sucuoğlu’na destek
Bulutoğluları ve Özbekoğlu’ndan Sucuoğlu’na destek
35 0
banner661
banner726

Lokmacı Kapısı 2 gün geçişlere kapatılacak

banner476

banner714
Lokmacı Kapısı 2 gün geçişlere kapatılacak
banner721

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından yapılacak tadilat nedeniyle, Lefkoşa'daki Lokmacı Kara Sınır Kapısı’nın 9-11 Kasım tarihleri arasında geçişlere kapalı olacağını duyurdu.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Lokmacı, Salı günü saat 11.00’den, Perşembe günü saat 11.00’e kadar giriş ve çıkışlara kapalı olacak.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Rum tarafınca bazı polis karakolu ve kara sınır kapılarında yapılacak tadilat gerekçesiyle, önce, Lokmacı kara sınır kapısının 1-2 Kasım 2021 tarihlerinde ( her iki tarih de dahil) geçişlere kapalı olacağı, ardından da söz konusu tadilatın ileriki bir tarihe ertelendiği Bakanlığımızca duyurulmuştu. Rum yetkililerin makamlarımıza verdiği yeni bilgiye göre, Lokmacı kara sınır kapısı tadilat nedeniyle 9 Kasım 2021 Salı günü saat 11.00’den, 11 Kasım 2021 Perşembe günü saat 11.00’e kadar giriş ve çıkışlara kapalı olacaktır.”

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.