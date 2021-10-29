banner583
İskele'de yürekler ağza geldi
İskele'de yürekler ağza geldi
112 0
Başkentte Koray Avcı rüzgarı
Başkentte Koray Avcı rüzgarı
132 0
 
Rogarlar temizlik bekliyor
Rogarlar temizlik bekliyor
22 0
Saatler geri alınacak
Saatler geri alınacak
28 0
Dumlupınar ve Cihangir gençlerine ağır cezalar
Dumlupınar ve Cihangir gençlerine ağır cezalar
47 0
Kaldırım değil, sanki da açık hava meyhanesi
Kaldırım değil, sanki da açık hava meyhanesi
84 0
Sivrili Demirspor turladı
Sivrili Demirspor turladı
38 0
banner661
banner726

Lokmacı'daki tadilat ertelendi

banner476

banner714
Lokmacı'daki tadilat ertelendi
banner721

 Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Lokmacı sınır kapısında 1 ve 2 Kasım’da yapacağını bildirdiği tadilatı ertelediği bilgisi verdiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

“Hatırlanacağı üzere, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, tadilat gerekçesiyle, Lokmacı Kara Sınır Kapısını, 1-2 Kasım 2021 tarihlerinde giriş ve çıkışlara tamamen kapatacağı bizlere bildirilmiş ve bu durum kamuoyuna duyurulmuştu.

GKRY yetkililerinin makamlarımıza bugün (29 Ekim 2021) verdiği yeni bilgiye göre, söz konusu kararda değişiklik yapıldığı ve GKRY’nin, anılan tarihlerde (1-2 Kasım 2021) Lokmacı Sınır Kapısında yapmayı planladığı tadilatı ileriki bir tarihe ertelediği öğrenilmiştir.”

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.