Onay Fadıl Demirciler Eğitim ve Bilim Vakfı’nın katkılarıyla Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü tarafından düzenlenen "27. Liselerarası Matematik Yarışması"nı Türk Maarif Koleji kazandı.DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, yarışmanın finali Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Gazimağusa Türk Maarif Koleji, TED Kuzey Kıbrıs Koleji, Türk Maarif Koleji ve 20 Temmuz Fen Lisesi ekiplerinin katılımı ile DAÜ’de Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirildi.Yarışma öncesinde konuşan Matematik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nazım Mahmudov, yarışmanın tarihçesi ile ilgili bilgi vererek yarışmaya katılan tüm okulları kutladı ve yarışmaya mali destek veren Onay Fadıl Demirciler Eğitim ve Bilim Vakfı’na teşekkür etti.Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan da konuşmasında, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi’nin Times Higher Education (THE) tarafından yapılan alan sıralamasına göre matematik ve istatistik alanında yapılan çalışmalar ve atıflar sayesinde 201-250 bandında olduğunu belirterek, bunun eğitime verilen kalitenin göstergesi olduğunun altını çizdi.Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu konuşmasında, yarışmanın bu yıl 27'ncisinin düzenlenmekte olduğunu belirterek, yarışmanın Kıbrıs’ta bir marka olduğunu söyledi. Prof. Dr. Aktuğlu, DAÜ’nün Times Higher Education sıralamalarındaki konumu ile ilgili bilgiler de verdi. Yarışmaya katılarak finale kalan tüm okullara başarı dileyen Prof. Dr. Aktuğlu, yarışmaya destek veren Onay Fadıl Demirciler Eğitim ve Bilim Vakfı'na da teşekkür ederek sözlerini tamamladı.Matematik öğretmenleri Deniz Ahçıhoca Çobanoğlu ve Zehra Kavuklu Tokkan yönetimindeki, Mısra Öznur, Ömer Sarıçiçek ve Serhat Bilgin’den oluşan Türk Maarif Koleji ‘birinci’, matematik öğretmenleri Nursel Altan Andız ve Derviş Topal yönetimindeki, Deniz Ekinci, Esma Pekmezci ve Müşerref Cemre Ünlü’den oluşan Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ‘ikinci’, matematik öğretmenleri Hüseyin Çırakoğlu ve İhsan Nurluöz yönetimindeki, Ece Çetin, Elif Sude Bilgen ve Tahir Bodi’den oluşan Gazimağusa Türk Maarif Koleji ‘üçüncü’ olurken, yarışmada dördüncü ve beşinci olan matematik öğretmenleri Fuat Ortaş ve Melek Gavani yönetimindeki, Ece Balık, Kayra Onurbilen ve Zeynep Uzun’dan oluşan TED Kuzey Kıbrıs Koleji ‘Onay Fadıl Demirciler Özel Ödülü’nü, almaya hak kazandı.Matematik öğretmenleri Haydar Haluk ve Sertaç Soğancı yönetimindeki, Cemaliye Birinci, Rümeysa Demirtaş ve Selda Koç’tan, oluşan 20 Temmuz Fen Lisesi de ‘Yrd. Doç. Dr. Kemal Demirciler Özel Ödülü’nü kazandı.Bu yıl, yarı final yarışmasında üçüncü olan matematik öğretmenleri Özlem Özyönüm Hocaoğlu ve Umut Yolsal yönetimindeki Fatma Nurgül Karakahraman, Kiraz Zorkun ve Melek Usul’den oluşan Güzelyurt Türk Maarif Koleji de ‘27. Yıl Özel Ödülü’nü kazandı.-Bireysel yarışma ödülleri de verildiÖte yandan, 18 Nisan’da yapılan 27. Liselerarası Matematik Yarışması’nın bireysel kategorisinde birinciliği paylaşan Deniz Ekinci (BEAL) ile Mısra Öznur (TMK), İkinciliği paylaşan Ahmet Umut Fındık (BEAL) ve Serhat Bilgin (TMK), üçüncü Müşerref Cemre Ünlü (BEAL), dördüncü Esma Pekmezci (BEAL) ile ‘27. Yıl Özel Ödülü’nü kazanan Deniz Güran (TMK), ‘Onay Fadıl Demirciler Özel Ödülü’nü kazanan Ece Balık (TED Kuzey Kıbrıs Koleji), Yrd. Doç. Dr. Kemal Demirciler Özel Ödülü’nü kazanan Ece Çetin (Gazimağusa TMK), Doç. Dr. Peter Kas Özel Ödülü’nü kazanan Ömer Sarıçiçek ve Doç. Dr. Daoud S. Daoud Özel Ödülü’nü kazanan Ufuk Çağdaş da ödüllerini aldı.-Şampiyon Melekler de unutulmadıYarışmada Şampiyon Melekler de unutulmadı. Bu yıl ilk kez verilen Şampiyon Melekler Özel Ödülü’nü Çağan Cebeci (20 Temmuz Fen Lisesi) ile Zeynep Uzun (TED Kuzey Kıbrıs Koleji) paylaştı. Öğrencilere ödülleri Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya ve Yönetim Kurulu üyeleri Murat Aktuğralı ve İhsan Nurluöz tarafından verildi.-Onay Fadıl Demirciler Şildi 1 yıl süre ile TMK’nın...Bu yıl birinci olan Türk Maarif Koleji Onay Fadıl Demirciler Şildi’ne adını ikinci kez yazdırarak şildi 1 yıl süre ile müzesine götürdü.