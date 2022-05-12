Limanda faaliyetler durma noktasında

KAMU-İŞ, serbest limanın faaliyetlerinin durma noktasına getirildiğini, kurulum bekleyen 61 sanayi şirketinin mağdur olduğunu belirtti ve limanın bu şirket kurulumlarından 152 bin 500 dolar tahsilat yapamadığını ifade etti

KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü’nün faaliyetlerinin durma noktasına getirildiğini belirterek, kurumun Ekonomi ve Enerji Bakanlığına geri iade edilmesini talep etti.Yazılı açıklama yapan Serdaroğlu, Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü’nün sanayi işleri ile ilgili bakanlık olan Ekonomi ve Enerji Bakanlığından, bir Bakanlar Kurulu kararı ile alınarak Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na verildiğini bu uygulamanın “yasadışı ve kabul edilemez” olduğunu savundu.Serdaroğlu, “Tüm faaliyetleri durdurmaya yönelik bu yasa dışı uygulamaya derhal son verilmeli. Kurum, Ekonomi ve Enerji Bakanlığına geri iade edilmeli” dedi.Dört aydır yaşanan süreci anlatan Serdaroğlu, “Serbest Liman ve Bölge Yönetim Kurulu görevden alındı ve yeni Yönetim Kurulu atandı. Yapılan bu yanlışla yeni atanan Yönetim Kurulu toplanamadı. Seçim yasakları süreci ile birlikte yaklaşık 4 aydır Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü faaliyetlerini tam olarak yürütemiyor” ifadelerini kullandı.Şu anda kurulum bekleyen 61 sanayi şirketinin mağdur olduğunu belirten Serdaroğlu, “Serbest Liman bu şirket kurulumlarından 152 bin 500 dolar tahsilat yapamamıştır. Şirketlerin kurulumundan KKTC devletinin pul ve harç olarak alacağı 120 bin TL de alınamamaktadır” diye konuştu.“Şirketlerin hisse, direktör, sekreter, isim değişikliği gibi hiçbir işlemi olmamakta ve gerek Serbest Liman ve Bölge gerekse KKTC devleti mağdur ediliyor” diyen Serdaroğlu, şirket kurma işlemlerini yapan muhasebecilerin de batma aşamasına getirildiğini savundu.Serdaroğlu, şöyle devam etti:“Kira sözleşmesi ile gerek açık alan ve gerek ise kapalı alan yatırımcıların kira sözleşmeleri yenilememekte ve kiracılar faaliyetlerini illegal bir şekilde yürütmekte olup, Serbest Liman ve Bölge kira gelirlerinden mağdur edilmektedir. Açık alan kiralayıp, depo inşa edecek şirketler, Şehircilik Dairesi tarafından verilecek görüşlerde Ekonomi ve Enerji Bakanlığından görüş alamadıkları için inşaatlarını yapamamakta ve inşaat ruhsat harçları da dahil, birçok tahsilat yapılamamaktadır.Rutin olarak yapılması gereken ancak seçim yasaklarına takılan, temizlik ihalesi (belediye işçiliği) fare, böcek ilaçlama ihalesi ve bilgisayar devamlılık programı ihaleleri beklemekte ve yapılamadığı için mağduriyetler yaşanmaktadır”Tahakkuk edip, tahsili yapılamayan birçok alacağın avukat ücretleri ödenemediği için yapılamadığını, Serbest Liman ve Bölge gelirlerinin takip altına alınamadığını söyleyen Serdaroğlu, emekliye ayrılan personelin bürokratik işlemlerini tamamlayamadığını ve kıdem tazminatlarını alamadığını belirtti.Belediye tartı tüzüğü, şirket kayıt tescil tüzüğü gibi tadil edilen birçok tüzüğün Bakanlar Kurulu gündemine alınamadığını kaydeden Serdaroğlu, terfiler ve münhallerin açılamadığını ve hiyerarşik düzenin sağlanamadığını ifade etti.Yönetim Kurulu kararı gerektiren birçok şirket sorununun çözülemediğini kaydeden Sedaroğlu, Ocak ayı sonunda Bakanlar Kurulu tarafından onaylanması gereken 2022 mali yılı bütçesinin onaylanmadığını ve kurumun kısıtlı bütçe ile faaliyet göstermeye mecbur bırakıldığını söyledi.Alt yapı yatırımlarının durduğunu, gelirlerin daraltıldığını belirten Serdaroğlu, “Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketinin verdiği liman işçilik hizmetleri ihale aşamasına gelmiş ancak muhatap bulunmadığı için Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü ihale dışında tutulmuştur” dedi.Serdaroğlu, kurumun faaliyetlerini durdurmaya yönelik bu “yasa dışı uygulamaya” son verilmesini, kurumun faaliyetlerine geri dönmesi ve yasalara bağlı olduğunu Ekonomi ve Enerji Bakanlığına geri iade edilmesini, alınan yanlış Bakanlar Kurulu kararının iptal edilmesini talep etti.