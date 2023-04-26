Liman, Haziran sonuna hazır

Turizm Bakanlığı’ndan liman restorasyonu konusunda açıklama:

Meclis‘te söz alan Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Antik Liman‘la ilgili yapılan proje çalışması sonrası 22 milyonla ihalenin sonuçlandığını anımsattı.

Kazılar yapılırken çıkan rayın bile büyük bir bedel ortaya çıkardığını dile getiren Ataoğlu “Rayın olduğu nereden bilinecekti” diye sordu. Ataoğlu, en fazla 3-4 haftalık bir gecikmeyle Haziran ayı sonu gibi çalışmanın tamamlanacağını kaydetti.

Öte yandan Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Girne Antik Liman Restorasyon Projesine ilişkin yaptığı açıklamada, projenin KKTC tarihinin en büyük ve en kapsamlı restorasyon projesi olduğunu vurgulayarak “Tarihi restorasyon projesini bir iki açıklama için heba etmeyeceğiz” dedi.

Proje için Turizm Bakanlığı’nın kendi bütçesi ile ihaleye çıkıldığının vurgulandığı açıklamada, “Dışarıdan hiçbir destek veya katkı alınmamıştır” denildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bakanlığımız elinden geldiğince, bütçesi imkânları doğrultusunda, yetmediğini de bilerek, oradaki esnafa hibe, kredi ve çalışanların maaşları konusunda destek olmuş, olmaya da devam edecektir. Gelinen noktada, alanın çok özel ve hassas olması ve ‘yapmışken tam yapalım’ mantığı ile proje devam ederken beklenmedik birçok tarihi eserlere rastlanmıştır, elektrik konusunda da ihale başladıktan sonra yapılması elzem olan bazı koşullar ortaya çıkmıştır.

Üzülerek izlemekteyiz ki, bazı turizm paydaşları, bazı esnaflar, bu büyük projeyi maalesef siyasete alet etmeye, finansmanı hazır olan, kimsenin beklemediği gelişmelerden dolayı az da olsa aksayan bu dev projeye destek yerine köstek olmaya çalışmaktadırlar. Halkımızdan ricamız, iş yapanları desteklemeleri, yıllardır kanayan yara olan bu büyük projeye sahip çıkmalarıdır. Taahhüdümüzün arkasındayız. Projeyi anlımızın akıyla tamamlayacağımıza kimsenin şüphesi olmasın.”

