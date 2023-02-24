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Liderlerden ilk buluşma

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Cumhurbaşkanı Tatar ve Rum Yönetimi Başkanlığına yeni seçilen Hristodulidis, ara bölgede ilk kez bir araya geldi. İki saat süren görüşme sonrası açıklama yapan BM “Liderler, açık ve yapıcı bir gayriresmi görüşme yaptı” dedi

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Liderlerden ilk buluşma
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanlığına yeni seçilen Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart’ın ara bölgedeki ikametgahında dün bir araya geldi.
İki liderin ilk kez bir araya geldiği “1+1" formattaki gayriresmi buluşma, saat 11.15’te başladı.
Önce Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis, ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Stewart’ın ikametgahına geldi. İki liderin ilk buluşmasını KKTC yanında, Kıbrıs Rum medyası ve uluslararası basın kuruluşlarının temsilcileri izledi.
Görüşme yaklaşık iki saat sürdü.
Kıbrıs'taki BM Sözcülüğü, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum lider Nikos Hristodulidis'in BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi himayelerinde ilk kez bir araya geldiğini buluşmanın, yapıcı bir atmosferde tamamlandığını bildirdi. 
BM Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Ersin Tatar ve Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışman Yardımcısı Colin Stewart’ın himayelerinde ilk kez bir araya geldi” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, “Liderler, açık ve yapıcı bir gayriresmi görüşme yaptı” denildi.
Açıklamada “Sayın Christodoulides ve Sayın Tatar, geçtiğimiz günlerde, Türkiye ve Suriye’de, aralarında Kıbrıslı Türklerin de  bulunduğu binlerce kişinin hayatını kaybettiği yıkıcı depremler konusu dahil olmak üzere birçok konuyu ele aldılar ve liderler hayatını kaybedenlere ve ailelerine en derin üzüntülerini dile getirdiler.” ifadeleri de yer aldı.
 
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