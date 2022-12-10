Liderler yemek için sözleşti

Cumhurbaşkanı Tatar ile Rum lider Anastasiadis’in, yeni yılın başlarında sosyal içerikli bir yemekte bir araya gelmesi konusunda mutabık kaldığı açıklandı

Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Ledra Palace’da, BM’nin ev sahipliğinde düzenlenen yeni yıl resepsiyonu çerçevesinde bir araya gelmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Pelekanos, diyaloğun açık kalmasının önemli olduğuna vurgu yaparak liderlerin yeni yılın başlarında sosyal içerikli bir yemekte bir araya gelmesi konusunda mutabık kaldığını ifade etti.

İki liderin bu zaman konjonktürü içerisinde Kıbrıs sorununun özüne ilişkin konuları görüşmesi olasılığının yok denecek kadar sıfır olduğunu netleştiren Pelekanos, bunu da Anastasiadis’in görev süresini tamamlamasına çok az zaman kalmasına bağlarken engeller arasında Türkiye’deki seçimlerin, uluslararası unsurların Ukrayna’ya yoğunlaşması gibi konuların da bulunduğunu ifade etti.

Alithia gazetesi de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Ledra Palace’da, BM’nin ev sahipliğinde düzenlenen yeni yıl resepsiyonu çerçevesinde bir araya gelmesi haberine yer verdi.

Haberi “BM’nin Resepsiyonunda 10 Dakika Konuştular-Yeni Yılın Başında Anastasiadis-Tatar’dan Yeni Görüşme” başlığıyla aktaran gazete liderlerin, yedi ayın ardından BM’nin resepsiyonu çerçevesinde bir araya geldiğini yazdı.

Gazete liderler arasındaki görüşmenin 10 dakika sürdüğünü liderlerin ayrıca tarihi henüz belli olmayan yeni yıl başında sosyal içerikli yemekte bir araya gelme konusunda anlaştığını belirtti.

Fileleftheros gazetesi ise “Anastasiadis-Tatar Baş Başa Görüşmesine Düşük İlgi” başlıklı haberinde Kıbrıs’taki liderler arasındaki görüşmeye ilişkin beklentinin düşük olmasıyla birlikte bunun sonucunda görüşmenin gerçekleştirilmesinin ardından ilginin çok az olduğuna dikkati çekti.

Gazete görüşmeye yönelik yok denecek kadar az olan ilginin, Güney Kıbrıs, Türkiye ve Yunanistan’daki seçim süreçlerinden kaynaklandığını yazdı.

