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Liberal Demokrasi Hareketi göç konulu söyleşi düzenleyecek

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Liberal Demokrasi Hareketi, 5 Ağustos Cumartesi günü saat 17.30'da Rüstem Kitabevi'nde göç konulu bir söyleşi düzenleyecek.

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Liberal Demokrasi Hareketi göç konulu söyleşi düzenleyecek
"Kuzey Kıbrıs'ta Göç Politikası: Zorluklar, Etkiler ve Uyum Çözümleri" başlıklı söyleşi, Aziz Korkmaz moderatörlüğünde gerçekleşecek ve gazeteci Hasan Erçakıca konuk olacak. 
 
Söyleşide, Kuzey Kıbrıs'taki göç politikasının detayları ve bu politikanın bölgedeki sosyal, ekonomik ve kültürel etkileri ele alınacak.
 
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