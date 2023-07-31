Liberal Demokrasi Hareketi göç konulu söyleşi düzenleyecek

"Kuzey Kıbrıs'ta Göç Politikası: Zorluklar, Etkiler ve Uyum Çözümleri" başlıklı söyleşi, Aziz Korkmaz moderatörlüğünde gerçekleşecek ve gazeteci Hasan Erçakıca konuk olacak.
Söyleşide, Kuzey Kıbrıs'taki göç politikasının detayları ve bu politikanın bölgedeki sosyal, ekonomik ve kültürel etkileri ele alınacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.