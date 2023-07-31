Liberal Demokrasi Hareketi göç konulu söyleşi düzenleyecek

Liberal Demokrasi Hareketi, 5 Ağustos Cumartesi günü saat 17.30'da Rüstem Kitabevi'nde göç konulu bir söyleşi düzenleyecek.

" Kuzey Kıbrıs'ta Göç Politikası: Zorluklar, Etkiler ve Uyum Çözümleri " başlıklı söyleşi, Aziz Korkmaz moderatörlüğünde gerçekleşecek ve gazeteci Hasan Erçakıca konuk olacak.



Söyleşide, Kuzey Kıbrıs'taki göç politikasının detayları ve bu politikanın bölgedeki sosyal, ekonomik ve kültürel etkileri ele alınacak.

