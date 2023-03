Lefkoşalılar en az 465 TL su faturası ödeyecek

LTB Meclisi, vatandaşa zam olarak yansıyacak konut hizmet bedelini asgari ücretin yüzde 25’ine, ton başına su ücretini de 18.30 TL’ye yükseltti

Lefkoşa Türk Belediyesi Meclisi, konut hizmet bedelini asgari ücretin yüzde 25’ine, ton başına su ücretini de 18.30 TL’ye yükseltti.

Buna göre ayda 5 ton su tüketen bir aile sadece su bedeline 91.50 TL ödeyecek. Bu rakama ton başına 4.57 TL olması beklenen kanalizasyon ücreti olarak 22.85 TL ile 20 TL olması beklenen su sayacı bakımı da eklenecek.

Yani belediye her bir konuttan en az 465 TL alacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, belediye meclisi kararı ile konut hizmet bedelini asgari ücretin yüzde 25’i oranında artırmasına getirilen eleştirilere cevap verdi.

Söz konusu artışın vatandaşa zam olarak yansıyacağı yönündeki eleştiriler karşısında Harmancı, 51/95 Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı KKTC Meclisi’nde görüşülürken gelir artırıcı taleplerinin kabul görmemesi halinde bunun olacağını pek çok kez vurguladığını, seçim döneminde dahi bu yaşanacakları parmağının arkasına saklanmadan TV programlarda kamuoyu ile ve gezilerinde de Lefkoşalılarla paylaştığını kaydetti.

Belediyeler Yasası’nda üst limit artışın asgari ücretin %40’ı olduğunu, LTB’nin bu artışı %25 oranında yaptığını açıklayan Mehmet Harmancı, Girne Belediyesi’nin bu artışı kademeli olarak % 21.5, Gazimağusa’nın ise %17 oranında yaptığını anımsattı.

Harmancı, şehrin artan nüfusu ve hayat pahalılığı karşısında LTB’nin buna paralel gelirlerinin artmadığını ve belediyeler yasası görüşülürken sundukları önerilerin hiçbirinin kabul görmediğini ifade etti. Başkent Lefkoşa’ya olan görevlerini yerine getirmek için sorumlulukla hareket ettiklerini belirten Harmancı, belediyenin var olabilmesi için yapılan gelir artırımında yasanın kendilerine tanıdığı yetki çerçevesinde bir artış gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Harmancı, LTB’nin reel maliyetinin asgari ücretin %56 oranında olduğunu ve faturalara artış yapmadan bunun nasıl karşılanacağına ilişkin gerçekçi ve uygulanabilir öneriler sunulmadığının da altını çizdi.

Harmancı, eskiden tamamen nüfusa göre verilen belediye katkısının değiştirilen yasa ile nüfus ve coğrafyaya göre yapıldığı için, LTB’nin bu noktada yıllık 54 milyon TL ek gelir kaybı yaşadığını belirterek, “Devlet şu anda %85 nüfus - %15 ise coğrafyaya göre katkı veriyor. Yeni düzenleme ile coğrafyası değişmeyen Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa Belediyesi’dir. Girne ve Mağusa’ya ek kaynak yaratılırken ne yazık ki Lefkoşa için bu yapılmadı” dedi.

Harmancı ayrıca, Girne ve Mağusa için KKTC deniz limanlarından çıkış yapanlar için asgari ücretin %0.3 (binde üç), araçlar için de %1 tutarında belediye hizmetlerinden yararlanma resmi konurken, başkent belediyesi için bunun muadili gelirlerin yaratılmadığını vurguladı.

Harmancı “Yasa hazırlanırken gelir artırıcı önlemleri KKTC Meclisi’ne sunduk, kayıtlarda durmaktadır. Meclisteki UBP ve CTP bu önerileri isterse yarın değerlendirmeye alabilir” dedi.

Vatandaşa ek külfet getirecek bir artış olmaması adına yasa hazırlanırken belediyeye gelir getirecek öneriler sunduklarını anımsatan Harmancı, daha önce KKTC Meclisi’ne sunduğu 4 maddelik gelir artırıcı önerilerini şöyle sıraladı:

“Sınır kapılarında yapılan sigorta bedellerinden 3 Euro’nun belediyeye aktarılması, ülkeye okumaya gelen KKTC uyruklu olmayan öğrencilerden her yazılma döneminde 10 veya 15 euro şehir katlı bedeli alınması; kıymet vergisinin her belediye için aynı olması ve kamu binaları için emlak vergisi ödenmesi ve emlak vergisinin binaların gerçek değeri üzerinden alınması.”

Harmancı şöyle konuştu; “Bütçe komisyonu ve tüzük çalışmalarında da belirttiğim üzere, Lefkoşa ve Lefkoşalıların faydasına olacak bu gelir artırıcı önerileri KKTC Meclisi’nde yer alan UBP ve CTP bu önerileri dikkate alarak yeniden değerlendirir ve adım atılırsa, bizler de LTB açısından artış konusunu yeniden gözden geçiririz.”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, LTB’de hayal satmadan, bugün için yarından çalmadan, şehri kimseye ipotek etmeden yeniden ayağa kaldırdıklarını, bu gelinen aşamada fatura artışlarından kesinlikle hoşnut olmadıklarını ancak, belediyenin giderlerinin karşılanması için sundukları önerilerin kabul edilmemesi ile ne KKTC Meclisi, ne de Belediye Meclisi’nde farklı, gerçekçi ve uygulanabilir gelir artışına ilişkin açılım olmamasından ötürü bunu yapmaya mecbur olduklarını açıkladı.