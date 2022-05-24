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Lefkoşa’da kan bağışı etkinliği düzenleniyor

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Lefkoşa’da kan bağışı etkinliği düzenleniyor

Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan Thalassaemia Bağışçısı Kazanım Birimi, talasemia hastaları için kan bağışlarının artırılması amacıyla, yarın, Lefkoşa’da kan bağışı etkinliği düzenliyor.

Thalassaemia Derneği tarafından yapılan açıklamada, Thalassaemia Bağışçısı Kazanım Biriminin, ülkede düzenli kan nakline ihtiyacı olan toplam 150 talasemia hastası için kan bağışı kampanyaları düzenlemeye devam ettiği belirtilerek, bu kapsamda Birimin yarın ikinci kan bağışı etkinliği yapacağı belirtildi.

Kan bağışı etkinliği, yarın, saat 15.30’da Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bulunan Kan Bankası’nda yer alacak.

Açıklamada, Birimin amacının; toplumda kan bağış bilincini artırmak, yeni kan bağışçıları kazanmak ve mevcut kan bağışçılarının düzenli olarak kan bağışı yapmasını sağlamak olduğu ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, yarınki ekinlikte Medpronics Ecza deposu personelinin kan bağışında bulunacağı da belirtildi.

Birimin, daha önce, 8 Mayıs Dünya Thalassaemia Günü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Doğacı Offroad Derneği ile iş birliği içerisinde birinci kan bağışı etkinliğini düzenlediği de hatırlatıldı.

Kan bağışları hakkında daha fazla bilgi için 0548 8970707 numaralı telefondan Thalassaemia Derneği Başkanı ve Thalassaemia Kan Bağışcısı Birim sorumlusu Çiğdem Beşevlerli’ye ulaşılabiliniyor.

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