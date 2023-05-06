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Lefkoşa’da fırtına ve dolu etkili oldu

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Lefkoşa’da fırtına ve dolu etkili oldu
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 Başkent Lefkoşa’da fırtına ve dolu yağışı etkili oldu, vatandaşlara trafikte zorlu anlar yaşattı. 

Ülke genelinde yağışlar etkili olurken, özellikle dolu yağışının etkili olduğu bölgelerde trafik olumsuz etkilendi. Dolu taneleriyle kaplanan ve kayganlaşan yollarda sürücüler ve yayalar zorlu anlar yaşadı. 
ORTAKÖY'DE AĞAÇ YOLA DEVRİLDİ
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre Ortaköy’de Levent Koleji önlerinde yağış ve fırtına nedeniyle sökülen bir ağaç yola düşmüştür. Polis tarafından gerekli tedbirler alınmış ve trafik tek şeritten kontrollü olarak verildi.

Girne Kapısı bölgesini su bastı
Sağanak yağış nedeniyle Lefkoşa’da Cemal Gürsel Caddesi (Girne Kapısı) yağmur sularının yükselmesi nedeniyle geçici süreliğine polis tarafından trafik akışına kapatılmış ve belediye ekiplerinin müdahalesi sonucu yağmur sularının tahliye edilmesinin ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.

Yağışların ülke genelinde Salı gününe kadar devam etmesi bekleniyor. 

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