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Lefkoşa’da atıl araçlar kaldırılıyor

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Lefkoşa’da atıl araçlar kaldırılıyor
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Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı Başkent Lefkoşa sokaklarında atılı tutulan araçların kaldırılmaya başlandığını açıkladı.
Harmancı'nın açıklaması şöyle:
“Yeni yasanın bizlere tanıdığı hak kapsamında, sokaklarda aylarca (yılllarca) atılı tutulan araçların tarafımızca güvenli bir alana kaldırılmaya başlandığının bilgisini vermek isterim. Üzerine uyarı yazısı astığımız araçlar yerinden kaldırılmaz ise, çektiğimiz araçların çekici ücreti ve günlük 100 tl’de alanda kaldığı sürece kira ücreti vardır. 3 ay içerisinde teslim alınmayan araçlar ise açık artırma ile satılacaktır.”
 
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