Lefkoşa ve Girne Sosyal Sigortalar Dairelerinde yarın uyarı grevi yapılacak

KAMUSEN Başkanı Metin Atan imzasıyla yapılan açıklamaya göre sendikalar, yarın saat 10.30’da Lefkoşa Sosyal Sigortalar Dairesi’nde basın açıklaması yapacak.
Sendikalar, hükümetin söz konusu dairelerde personel eksikliğini giderme yönünde adım atmadığı gerekçesiyle grev kararı aldı.
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