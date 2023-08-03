Lefke’nin kurtuluşu kutlanacak, şehitler anılacak

Lefke’nin kurtuluşunun 49. yıl dönümü törenlerle kutlanacak, şehitler anılacak.

Lefke’nin kurtuluşunun 49. yıl dönümü törenlerle kutlanacak, şehitler anılacak.



Lefke Kaymakamlığı’ndan verilen bilgiye göre, 16 Ağustos Lefke Kurtuluş Töreni kapsamında, 16 Ağustos Çarşamba saat 18.00’de Lefke Kemal Özalper Şehitliği önünde şehitleri anma töreni yapılacak, saat 18.45’te de Lefke Atatürk Parkı önünde Lefke’nin kurtuluşunun 49. yıl dönümü kutlaması yer alacak.

Şehitleri anma töreninde, çelenkler anıta sunulacak, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek, şehitlik özel defteri imzalanacak ve dua okunacak.

Kurtuluş töreninde ise Atatürk anıtına çelenkler sunulacak, İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek, tören birlikleri denetlenip halkın bayramı kutlanacak, şiirler okunacak, halk dansları gösterisi yapılacak, konuşmalar ve resmi geçit yapılacak.

