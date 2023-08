Lefke Sivil Toplum Örgütü Platformu, kapılarının kapatılma önerilerini eleştirdi

Lefke Sivil Toplum Örgütü Platformu adına Koordinatör Teoman Oktay, Lefke Aplıç veya Yeşilırmak kapılarının kapatılmasına yönelik önerileri eleştirerek, “kabul edilemez” olarak niteledi.

Yazılı açıklama yapan Oktay, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz’in geçiş kapılarının kapatılmasına yönelik önerilerini eleştirerek, “Lefke Aplıç veya Yeşilırmak kapılarının veya kendisine göre geçiş kapasitesi az olduğunu iddia ettiği diğer kapıların kapatılması hiçbir zaman kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Oktay, Deniz’in Lefkoşa bölgesine veya Haspolat’a yeni geçiş kapıları açılması taleplerini saygıyla karşıladıklarını belirterek, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Hirstodulidis’in geçişlerin kolaylaştırılıp süratlendirilmesi hususunda adım atmaya hazır olduğunun açıklandığı bugünlerde geçiş kapılarının kapatılmasını önermenin “talihsiz bir öneri” olduğunu savundu.

Oktay, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Tüm geçiş kapıları gibi Yeşilırmak – Pirgo ile Lefke Aplıç – Kalobanoyot kapıları kendiliğinden açılmış kapılar değildir. Lefke’nin güneye açılan her iki kapısı da büyük uğraş ve mücadeleler sonucunda açılmıştır. Söz konusu kapıların kapatılmasını kesinlikle kabul etmiyoruz ve Sayın Turgay Deniz’i Lefke’nin güneye açılan kapıları ile diğer kapıların kapatılması önerisini geri almaya davet ederiz.

Deniz, sizin ve hiçbir başkasının Yeşilırmak – Pirgo ile Lefke Aplıç – Kalabonoyot kapılarını kapattırmaya gücünüz yetmeyecektir. Asıl olan, bir kapıdan az veya çok geçiş yapılmış olması değildir. Her kapı kendi coğrafyasında her şeyden önce barışa büyük bir katkı koymaktadır.

Turgay Deniz, önerinizi geri almadığınız takdirde bize sizi kınamadan başka seçenek bırakmayacaksınız.”