Lefke kaymakamlığı harnup ve zeytin hasat tarihlerini açıkladı

Lefke Kaymakamlığı, Lefke İlçesinde harnup hasadının 7 Ağustos’ta, erkenci zeytin hasadının 21 Ağustos’ta, yerli zeytin hasadının ise 4 Eylül’de başlayacağını duyurdu.



Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, belirtilen tarihlerden önce harnup, erkenci zeytin ve yerli zeytin toplayan kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağını hatırlattı.

